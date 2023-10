La star de Grand Designs a un Instagram TRÈS glamour montrant son amour du fitness dans des maillots de bain et de minuscules vêtements de sport

Une star de GRAND Designs a un Instagram très glamour montrant son amour du fitness en maillots de bain et en vêtements de sport.

La nouvelle série de l’émission Channel 4 est revenue mercredi soir et a vu Kevin McCloud rencontrer le couple Rosa et Craig.

Canal 4

Une star de Grand Designs a un Instagram très glamour montrant son amour du fitness en maillots de bain et en vêtements de sport[/caption]

Ils voulaient transformer un réservoir ferroviaire désaffecté dans la vallée de la Wye en un espace de vie unique.

Pendant l’émission, Rosa a révélé qu’elle était audiologiste, tandis que Craig était instructeur de parachutisme.

Autour de son travail chargé et s’occuper du fils du couple LeoRosa est une fervente fan de fitness selon son Instagram.

Un certain nombre de clichés la voient exhiber sa silhouette incroyable dans un pantalon noir et un haut de sport blanc court, tandis que d’autres la voient dans maillots de bain y compris un maillot de bain décolleté noir et blanc.

Une autre photo de son Instagram a été prise lors d’un voyage en famille à Dubaï et au luxueux hôtel Atlantis sur The Palm.

Rosa portait une robe bustier colorée en posant avec Craig et l’adorable Leo devant l’immense aquarium de l’hôtel.

Ces vacances de luxe semblent bien nécessaires, car le beau couple a dû faire face à de nombreux obstacles en cours de route et a été contraint d’emprunter davantage. argent de la banque en raison de la montée en flèche des coûts de construction.

Ils avaient initialement fixé un budget de 700 000 £ pour le projet et prévoyaient d’emprunter 500 000 £.

Cependant, les travaux de construction à eux seuls étant estimés à plus de 700 000 £, ils ont fait des compromis sur l’espace extérieur et ont négocié un prix de construction de 950 000 £.

Mais même dans ce cas, ils se sont rapidement retrouvés à court d’argent au fur et à mesure que le projet avançait et ont été contraints d’emprunter 80 000 £ supplémentaires à la banque pour payer une partie de leurs coûts impayés.

Craig a déclaré à un moment donné : « Je ne vais pas mentir, j’ai passé des nuits blanches à me demander « sommes-nous réellement capables d’y parvenir » ? Ou bien, « allons-nous nous retrouver en faillite à cause de cela » ?

« Il y a de graves conséquences à contracter des emprunts et hypothèques et emprunter de l’argent aux gens, il faut le rembourser à un moment donné.

En fin de compte, le projet a duré quatre ans – trois de plus que prévu initialement – ​​et le coût final s’est élevé à 1,2 million de livres sterling.

Canal 4 / Malgosia Czarniecka Lonsdale

Le couple a transformé un réservoir désaffecté en une superbe maison familiale[/caption] Canal 4 / Malgosia Czarniecka Lonsdale

La construction a largement dépassé son budget initial de 700 000 £.[/caption] Canal 4 / Malgosia Czarniecka Lonsdale

Il a également fallu trois ans de plus que prévu initialement.[/caption]

Grand Designs est diffusé sur Channel 4 et est disponible sur son service de streaming.