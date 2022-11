La star de Govinda Naam Mera, Bhumi Pednekar, se fait brutalement troller pour avoir posé en robe blanche, les internautes l’appellent “figure de cire”

Bhumi Pednekar est un excellent artiste. Elle possède le charme de posséder l’écran, et Bhumi l’a encore prouvé dans la bande-annonce de son prochain film Govinda Naam Mera. Cependant, la star de Badhaai Do a récemment publié ses photos d’une soirée de remise de prix et elle a dû faire face à la chaleur de certains internautes critiques.

Récemment, Bhumi a été vu à Dubaï pour un prix Achievers Night. Avant l’événement principal, Bhumi a laissé tomber un message de carrousel dans lequel elle a partagé les moments BTS de se préparer à tuer dans l’événement principal. Bhumi avait l’air charmante dans une robe blanche avec de longs talons blocs. Pednekar a été coiffé par la sœur de Sonam, Rhea Kapoor, et Chandini Whabi. Bhumi a partagé le post avec la légende : “Gagner dans cette beauté m’a donné des sensations.”

Voici le poste







Dès que Bhumi a partagé le message, les réactions ont commencé à affluer. Alors que les collègues de l’actrice étaient impressionnés par son apparence, quelques autres internautes n’étaient pas trop impressionnés par le look de l’actrice de Dum Laga Ke Haisha. Un utilisateur a demandé: “Est-ce que Bhumi Ma’am Kiya Ho Gaya Hai Aapko Aaj Kal?” Un autre utilisateur a écrit : « Door saf karte samay kisi ne picture khich li bade jaalim log hai. Un internaute a ajouté : “Tu n’es pas SET pour les ROBES DE MODE, ton EXACT BON look, comme ton CARACTEUR LUST STORIES.”

LIS: Bande-annonce de Govinda Naam Mera: Vicky Kaushal, Kiara Advani, la star de Bhumi Pednekar promet une comédie policière originale

De même, sur Reddit, Bhumi a également été qualifiée d’aspirante Kyle Jenner et Khole Kardashian. L’un des internautes a écrit : “Elle copie les Kardashian !” Alors qu’un autre utilisateur a demandé : “Pourquoi tout le monde veut-il ressembler à une figure de cire de nos jours ?” Un internaute a ajouté : “Bhumi fait trop d’efforts ! J’adorerais la voir dans quelque chose de simple et de classique par-dessus tout ce extra.” Sur le plan du travail, Bhumi sera ensuite vu avec Vicky Kaushal et Kiara Advani dans la comédie policière Govinda Naam Mera. Le réalisateur de Shashank Khaitan sortira sur Disney + Hotstar le 16 décembre 2022.