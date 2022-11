La star de Govinda Naam Mera, Bhumi Pednekar, s’associe à la campagne des Nations Unies contre la violence à l’égard des femmes

Bhumi Pednekar a été invitée à faire la une d’une campagne du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sur la violence à l’égard des femmes ! Bhumi a déclaré : « La violence a des conséquences terribles – à la fois mentales et physiques. La violence sexiste est un problème social profondément enraciné qui doit être éradiqué de notre société.

La star de Govinda Mera Naam a annoncé cette association spéciale pour la cause sur son Instagram et a posté une photo symbolisant NON à la violence domestique. En publiant la photo, Bhumi a partagé ses réflexions dans la légende et a déclaré : “Plus d’une femme sur trois est victime de violence sexiste au cours de sa vie. La violence à l’égard des femmes est l’une des violations des droits humains les plus courantes. Faites partie de la Campagne #16Jours. Rejoignez-moi et @undpinindia pour parler et dire #NoToViolence.”

Elle a ajouté : « En tant que citoyenne consciente de l’Inde, je veux faire de mon mieux pour sensibiliser à ce fléau social et essayer de sensibiliser les gens afin que nous puissions lutter contre la violence sexiste. C’est un honneur de s’associer au PNUD pour cette importante initiative visant à apporter des changements dans notre pays.

Bhumi a en outre déclaré : « Il est grand temps que nous nous unissions tous, unissions nos forces et nous engagions à changer l’état d’esprit des gens et à éliminer les stigmates liés à cela. Cela prendra du temps et beaucoup d’efforts, mais c’est une étape importante pour fournir une couverture de sécurité aux femmes et aux filles de notre pays.

Sur le plan du travail, Bhumi sera ensuite vu avec Vicky Kaushal et Kiara Advani dans la comédie policière Govinda Naam Mera. Le film réalisé par Shashank Khaitan sortira le 16 décembre sur Disneyplus Hotstar. D’autres projets de Pednekar incluent Afwaah, Bheed, Lady Killer d’Arjun Kapoor et Mere Husband Ki Biwi.