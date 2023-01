La star de Googlebox annonce une mort déchirante alors qu’elle partage un hommage touchant

Kate Bottley de GOGGLEBOX a annoncé la mort de sa mère dans un article déchirant sur les réseaux sociaux.

Le révérend a fait cette annonce quelques heures seulement après avoir confirmé que maman Margaret avait été transportée à l’hôpital.

Bbc

TWITTER

Partageant la nouvelle sur Twitter, Kate a publié des photos de sa mère rayonnante à ses côtés et a écrit : « Elle était vraiment une smasher.

“Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix et ressuscitent dans la gloire.”

Elle a ajouté plus tard : « Et nous prendrons toutes les prières, les intentions de masse et les pensées positives générales que nous pouvons obtenir, merci.

“(Aussi FYI Dry January est annulé, elle adorait un Bacardi et Coke).”

La mère de Kate est hospitalisée depuis plusieurs semaines après des “nouvelles effrayantes sur la santé” au début du mois.

La star a révélé que Margaret était prise en charge par le personnel du NHS pendant « trois semaines » dans un autre tweet.

Postant la semaine dernière, Kate a écrit : « Elle doit rentrer chez elle demain. Cela a été difficile émotionnellement et physiquement.

“Elle a été soignée par certains des meilleurs humains, un grand merci à tout le personnel de l’hôpital de Sheffield.”

Kate est devenue célèbre lorsqu’elle était sur Gogglebox de 2014 à 2016.

Elle a été approchée pour apparaître dans l’émission après qu’une vidéo YouTube d’un mariage qu’elle officiait est devenue virale et a gagné plus de sept millions de vues grâce à une routine de danse flashmob.

Parlant de sa décision d’aller sur Gogglebox, Kate a déclaré au Sun : « Nous voulions montrer aux gens que ce n’est pas parce que nous avons une foi et que nous sommes chrétiens que nous avons quatre têtes.

Kate a rencontré son mari Graham à l’école à l’âge de 13 ans, mais n’a commencé à se fréquenter qu’à 18 ans.

Depuis son ascension vers la gloire, elle a mis ses talents culinaires sous le microscope sur Celebrity MasterChef.

Elle a également présenté Songs of Praise de la BBC.

Canal 4