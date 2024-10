La star de Good Times Dad, Roots et Mary Tyler Moore avait 84 ans

John Amos, la star de « Good Times », « Roots » et bien d’autres, est décédé le 21 août à Los Angeles de causes naturelles, a confirmé son représentant à Variété mardi. Il avait 84 ans.

« C’est avec une profonde tristesse que je partage avec vous la transition de mon père », a déclaré son fils Kelly Christopher Amos dans un communiqué. « C’était un homme au cœur le plus gentil et au cœur d’or… et il était aimé dans le monde entier. De nombreux fans le considèrent comme leur père à la télévision. Il a vécu une belle vie. Son héritage perdurera dans ses œuvres exceptionnelles à la télévision et au cinéma en tant qu’acteur. Mon père a adoré travailler comme acteur toute sa vie…. plus récemment dans « Suits LA », il joue lui-même et notre documentaire sur son parcours de vie en tant qu’acteur, « America’s Dad ». C’était mon père, mon meilleur ami et mon héros. Merci pour vos prières et votre soutien en ce moment.

Né le 27 décembre 1939 à Newark, dans le New Jersey, la carrière d’acteur d’Amos a repris lorsqu’il a décroché le rôle du météorologue Gordon « Gordy » Howard dans « The Mary Tyler Moore show » en 1970.

À partir de là, il a apporté ses talents de comédien à « Good Times » de CBS, un spin-off de « Maude » et « All in the Family », et a joué le rôle du père James Evans Sr. en 1974. Le programme de Norman Lear est entré dans l’histoire en tant que premier programme télévisé. émission pour suivre un foyer biparental afro-américain. Le rôle de la figure paternelle travailleuse et dévouée a trouvé un écho auprès du public. Après trois saisons, cependant, Amos n’était pas satisfait de la direction de la série et de la représentation du fils de son personnage, James « JJ » Evans Jr. Il a été licencié après la saison 3, et la saison 4 a commencé en tuant James Evan Sr. hors écran.

Amos a reçu une nomination aux Emmy Awards en 1977 pour son rôle d’adulte Kunta Kinte dans la mini-série historique ABC « Roots ». La série, sur l’esclavage aux États-Unis, a remporté neuf Emmy Awards, un Golden Globe et un Peabody Award et a reçu un public massif dans le pays. Plus de 130 millions de personnes ont regardé la série, ce qui représentait plus de la moitié de la population des États-Unis en 1977. Le dernier épisode détient le record du troisième épisode le mieux noté pour tout type de série télévisée et du deuxième épisode le mieux noté. regardé la finale de la série dans l’histoire.

Amos est également apparu dans des émissions comme « About the Andersons », « The West Wing », « Two and a Half Men » et « The Ranch ». Son dernier rôle à la télévision arrivera dans la prochaine série « Suits LA ». Au cinéma, il a joué des rôles dans « Coming to America » d’Eddie Murphy et sa suite de 2021 « Coming 2 America », « Die Hard 2 », « The Beastmaster », « Lock Up » et « Me Tyme ». Lui et son fils ont également produit le prochain documentaire sur sa vie, intitulé « America’s Dad ».

«Nous sommes très fiers d’avoir représenté John», a déclaré Julia Buchwald, présidente de Buchwald. « Il était non seulement un talent remarquable, mais aussi une âme profondément gentille et généreuse. Son impact sur l’industrie et ceux qui l’ont connu ne sera jamais oublié.

En dehors du cinéma et de la télévision, Amos a écrit, produit et joué dans une pièce solo intitulée « Halley’s Comet ». Il est également apparu à Broadway dans « Gem of the Ocean » d’August Wilson. Avant de commencer à jouer, il a joué au football universitaire à la Colorado State University et a participé à l’intersaison 1967 de la NFL avec les Chiefs de Kansas City.