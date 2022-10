La star de “Gold Rush”, Fred Lewis, détaille les “similitudes” de l’armée avec un “déploiement pour une saison minière”

Fred Lewis devient franc sur ce à quoi les fans peuvent s’attendre dans la prochaine saison de “Gold Rush” et ce qui l’inspire à inclure des vétérans dans son équipage.

Cette saison en particulier a été une lutte pour Lewis, car il y avait beaucoup de problèmes imprévus qui étaient hors de leur contrôle. Il a déclaré à Fox News Digital que cette année avait “beaucoup de batailles” et que “ce n’était pas qu’une chose” mais que tout était “jeté sur (eux)”.

“Nous avons un gros problème de chaîne d’approvisionnement, et nous parlons de tout, des grosses pièces pour l’équipement lourd à une petite valve de la quincaillerie. Tout est compliqué”, a-t-il expliqué. “Cette saison, nous avons ouvert la frontière avec l’Alaska, ce qui nous a permis d’avoir un peu plus d’approvisionnement. Mais la chaîne d’approvisionnement est quand même vraiment foirée en ce moment.”

Une autre difficulté a été la disponibilité et le coût élevé du carburant cette année. Lewis a déclaré que le prix était si imprévisible qu’à moins de connaître quelqu’un dans l’industrie qui pourrait vous conseiller sur le meilleur moment pour acheter du carburant, “vous pourriez perdre beaucoup d’argent”.

En tant qu’ancien béret vert de l’armée américaine, Lewis n’est pas étranger au travail acharné et au travail manuel. Alors qu’il a dit que le processus de formation pour devenir un béret vert était extrêmement difficile, il a admis que travailler comme mineur d’or est plus difficile.

“L’extraction de l’or est certainement la chose la plus difficile que j’aie jamais faite. C’est plutôt dans le sens que j’ai lancé une entreprise à la télévision nationale, j’ai amené un groupe, mes amis, qui comptent maintenant sur moi pour réussir, et je commence un nouveau, tout nouveau chapitre. Ma vie dans les mines d’or », a déclaré Lewis. “Ces trois choses combinées sont de loin la chose la plus compliquée que j’ai jamais faite, mais je pense que c’est ce dont j’avais besoin.”

Lewis a révélé que l’une des raisons pour lesquelles il a commencé à travailler avec d’autres vétérans et à les recruter dans son équipe d’extraction d’or est qu’il savait qu’ils seraient le genre de personnes capables de gérer ce genre de travail. À son avis, il faut un type spécifique de personne pour travailler comme mineur d’or.

“La raison pour laquelle j’ai décidé de commencer à travailler avec des vétérans dans les mines d’or était à cause des similitudes entre l’armée et un déploiement pour une saison minière. Il faut un peu de plaisir”, a-t-il déclaré. “Tout est hors des sentiers battus, et l’extraction de l’or, il n’y a rien qui va traditionnellement droit dans la ligne et atteint la cible… Il faut quelqu’un qui peut travailler 80, 90 heures et plus par semaine, soutenu pendant six mois et garder la mentalité de ne pas laisser tout te vainc.”

La star de “Gold Rush” a toujours été impliquée pour redonner à sa communauté de vétérans, et les commentaires positifs qu’il a reçus des vétérans aux Jeux Invictus en 2022 l’ont inspiré à continuer.

Aux jeux, il a dit que les vétérans viendraient le voir, le remerciant pour son travail, détaillant un cas dans lequel un vétéran l’appelait Robin Hood. Il a dit qu’aider les vétérinaires était la raison pour laquelle il s’était mis à la télévision, notant qu’il y avait un plan plus important en place que de simplement les avoir à la télévision.

“Nous voulons faire de l’extraction de l’or un succès”, a expliqué Lewis. “Ensuite, nous voulons arriver au point où nous pouvons investir l’or que nous apportons dans des entrepreneurs qui veulent démarrer des entreprises, des vétérans handicapés, des anciens combattants, n’importe qui, vraiment n’importe qui, qui veut aider à démarrer une entreprise. C’était le planifier tout le temps que j’ai commencé; je n’y suis tout simplement pas encore arrivé.”

Les cas où les vétérans viennent le voir et le remercient pour tout ce qu’il fait pour la communauté sont spéciaux pour lui, car il peut se souvenir de “ce qu’il ressentait quand (il) faisait la transition” de l’armée vers la vie civile, notant que si il avait de l’aide, il “aurait fait beaucoup mieux, mais (il) était seul dans ce processus”.

“Je pense que je voudrais également aider à donner l’exemple à d’autres entreprises fondées par des vétérans et comment elles pourraient commencer à aider les vétérinaires de différentes manières, car j’ai vraiment l’impression que c’est quelque chose qui manque à notre pays”, a-t-il déclaré.

Lewis a détaillé ce que c’était pour lui après avoir quitté l’armée et ne sachant pas vraiment ce qu’il voulait faire de sa vie. Il a dit qu’il est immédiatement retourné à ses racines et a commencé à enseigner la médecine tout en allant à l’école.

Il a rapidement eu envie de poursuivre quelque chose de nouveau et s’est engagé à enseigner la biologie au lycée avant de se tourner finalement vers la conception de sites Web. Lewis a dit qu’il “essayait juste de chercher et de chercher”, faisant “tout (il) pouvait faire pour (se) trouver” jusqu’à ce qu’il trouve de l’or sur la piste de Parker.

“Dès que je l’ai vu, je me suis dit : ‘Whoa, c’est quelque chose que je peux faire.’ Je voulais aussi aider les vétérinaires depuis si longtemps”, a-t-il déclaré. “Je l’ai aussi vu aider d’autres personnes. Ma transition m’a amené ici, mais pas du tout par plan.”

Lewis espère qu’à travers le spectacle, le public apprendra à connaître son équipe et comprendra qu’ils sont de vraies personnes vivant leur vraie vie.

“Évidemment, nous voulons montrer notre ruée vers l’or, et il s’agit de l’or parce que l’or doit payer pour ce que nous faisons. Mais ce que nous faisons là-haut, c’est que nous créons un lien entre frères et sœurs qui a été nécessaire dans nos vies pendant très longtemps », a-t-il déclaré. “J’espère vraiment que les gens comprendront à quel point cela est réel pour nous et à quel point cela signifie pour nous.”

La nouvelle saison de “Gold Rush” est diffusée le vendredi sur Discovery Channel.