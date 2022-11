La star de Gogglebox, Tom Malone Jr, et sa petite amie dévastés par le décès de son père bien-aimé

Une star de GOGGLEBOX et sa petite amie ont été dévastées après le décès de son père bien-aimé mardi.

Le favori de Channel 4, Tom Malone Jr – qui a quitté l’émission de longue date l’année dernière – s’est rendu sur Instagram pour partager la tragique nouvelle avec les fans.

INSTAGRAM

Tom a révélé que le père de sa petite amie était décédé[/caption]

Alamy

Une Bryony au cœur brisé a également écrit un hommage émotionnel sur Instagram[/caption]

Tom, 29 ans, et sa petite amie Bryony Briscoe ont révélé que son père Peter était décédé, alors qu’ils jaillissaient du “monde a perdu un grand homme”.

L’ancienne star de Gogglebox a partagé une photo en noir et blanc de lui-même et de Peter partageant un verre ensemble dans un hommage touchant.

“Le monde a perdu un grand homme aujourd’hui, Peter Briscoe, reposez-vous tranquillement”, a-t-il écrit à côté d’un emoji de mains de prière à ses fans des médias sociaux.

Pendant ce temps, Bryony a pris sa page avec une photo d’elle-même et de son père de la même journée en famille, souriant et riant ensemble.

Elle a également partagé une douce photo d’elle-même et de Peter, alors qu’ils étaient assis ensemble dans les escaliers, le tout-petit souriant à la caméra.

“Je n’ai même pas les bons mots en ce moment et je ne pense pas que je les aurai jamais”, a écrit Bryony, le cœur brisé.

« Ce matin, mon père, mon meilleur ami, mon inspiration a terminé son voyage avec nous. Je trouve du réconfort dans le fait que je peux encore sentir ta chaleur autour de moi comme un gros câlin.

« Je sais que tu seras là pour me guider et me réconforter quand j’aurai besoin de toi et je promets de faire de mon mieux pour te rendre fier.





“Je t’aime vraiment et profondément, pour toujours et à jamais. Touffe.”

Ses amis et followers se sont précipités dans la section des commentaires pour présenter leurs condoléances, y compris les amis célèbres Saffron Barker et la bombe Love Island Summer Botwe.

“Oh mon Dieu, je suis tellement désolé, en envoyant tout mon amour, il vous regardera si fièrement”, a écrit la star de Strictly Saffron.

Alors que l’actrice de la BBC Chelsee Healey a ajouté: “Je suis tellement, tellement désolé Bryony, tu es dans mes pensées et mes prières.”

Tom est devenu célèbre aux côtés de sa mère Julie et de son père Tom Sr sur Gogglebox avant de quitter la série en février 2021.

Il a ensuite joué dans The Real Dirty Dancing de l’E4 plus tôt cette année.

Tom avait précédemment parlé au Sun de sa relation avec Bryony, insistant sur le fait qu’ils se marieraient un jour.

Il a déclaré: “Ça a été bien, on a l’impression que nous sommes ensemble depuis bien plus longtemps que nous ne l’avons fait. En fait, ça s’est beaucoup mieux passé que je ne le pensais.

“J’ai toujours été très strict sur le fait que je n’entrerais pas dans une relation si je ne pensais pas que ce potentiel était là.

« À moins que je ne puisse me voir épouser la personne, je n’entrerais pas dans une relation parce que je ne perdrais pas mon temps ni celui de l’autre personne. Le fait que je sois en couple avec elle signifie oui.