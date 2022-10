La star de Gogglebox s’inscrit à I’m A Celebrity alors que l’émission revient en Australie

Le COMÉDIEN Babatunde Aleshe troque le canapé de Mo Gilligan pour la jungle australienne après s’être inscrit à I’m A Celebrity.

Il a impressionné les patrons de l’émission avec ses doublures amusantes alors qu’il était assis à côté de Mo sur Celebrity Gogglebox.

L’émission ITV revient dans sa maison traditionnelle pour la première fois en deux ans cet hiver[/caption]

Maintenant, il se dirige vers Down Under pour l’émission ITV, qui revient dans sa maison traditionnelle pour la première fois en deux ans cet hiver.

Un initié de l’émission a déclaré: «Les patrons sont vraiment ravis d’avoir Babatunde dans le mélange.

“Il est devenu un favori des téléspectateurs de Celebrity Gogglebox et les producteurs pensent qu’il sera un excellent compagnon de camp.

“Il fait du stand-up depuis des années, mais ce sont ses plaisanteries et ses doublures constantes avec son meilleur pote Mo sur Celebrity Gogglebox qui ont vraiment impressionné l’équipe de casting.

“C’est une excellente occasion pour lui de se rendre dans la jungle.”

Avant de se faire un nom sur le circuit de la comédie, Babatunde était acteur et avait un petit rôle sur EastEnders, jouant une infirmière appelée Sam qui s’occupait de Tanya Branning pendant sa bataille contre le cancer.

Ces dernières années, il a fait une tournée en Grande-Bretagne en faisant du stand up, remportant le prix du meilleur nouveau venu aux Black Entertainment Comedy Awards et se produisant à l’O2 Arena de Londres et au Hackney Empire.

Babatunde, qui est marié et a un jeune fils, espère que l’énorme visibilité qu’il est sur le point de recevoir en apparaissant dans I’m A Celebrity portera sa carrière de comédien à de nouveaux niveaux, tout comme son collègue comédien et animateur de The Masked Singer Joel Dommett qui était un relativement inconnu avant son entrée dans la jungle en 2016.





Emily Atack a également reçu sa propre émission de sketchs humoristiques ITV2 après sa deuxième place dans la série 2018.

Babatunde devrait être rejoint par Owen Warner – Romeo Nightingale de Hollyoaks – et la pop star des années 80 Boy George dans la prochaine série.

Au moins s’il pleut, ils pourraient tous s’abriter sous l’un des chapeaux massifs de George.

Babatunde a impressionné les patrons de l’émission avec ses doublures amusantes alors qu’il était assis à côté de Mo Gilligan sur Celebrity Gogglebox[/caption]

AL ‘TECS DEUX

ALISON HAMMOND a de nouveaux amis avec qui sortir.

Le présentateur s’est déguisé en détective pour interviewer les stars hollywoodiennes Rami Malek et Margot Robbie à propos de leur film humoristique Amsterdam.

Elle s’est rendue dans un endroit secret pour rencontrer le couple, découvrant plus tard qu’ils avaient volé divers accessoires du plateau.

Les téléspectateurs verront Alison, qui a déjà charmé Will Smith, George Clooney et Dwayne “The Rock” Johnson, discuter avec ses nouveaux amis sur ITV’s This Morning mercredi prochain.

Hier, The Sun a raconté comment le photographe Pedro Alberto Orquera, qui avait pris des photos de Margot, a été battu et s’est fait casser le bras par des passants à Buenos Aires après qu’elle l’ait signalé à ses amis dans la rue.

Espérons qu’Alison ait réussi à se faufiler dans sa tenue de détective indemne.

C’EST MERRY BERRY AU FESTIVAL

MARY BERRY s’est peut-être réveillée avec un mal de tête après avoir filmé la dernière portion de son émission BBC Two.

L’ancien juge de Bake Off s’est rendu cet été au Wilderness Festival dans l’Oxfordshire et a participé aux cocktails avec la chanteuse Sophie Ellis-Bextor et son mari musicien Richard Jones.

Mary Berry s’est rendue au Wilderness Festival dans l’Oxfordshire cet été et a bu des cocktails avec la chanteuse Sophie Ellis-Bextor[/caption]

Mary se vante d’avoir bu plus d’alcool que le couple pendant un après-midi à l’événement.

Elle suggère même qu’elle pourrait “trébucher sur la piste de danse” plus tard dans la soirée.

Mary Berry – Cook And Share, diffusé ce soir à 20h, met également en vedette le chef étoilé Niklas Ekstedt.

Espérons qu’il pourra trouver un remède contre la gueule de bois.

LE SENTIMENT POSITIF DE BEENY

La gourou de TV PROPERTY Sarah Beeny met un visage courageux sur sa bataille contre le cancer et est convaincue qu’elle pourra la surmonter avec des traitements modernes.

La mère de quatre enfants dit qu’elle n’a plus peur de mourir de la maladie, tout comme sa propre mère l’a fait à l’âge de 39 ans.

S’exprimant sur le podcast Spinning Plates, Sarah, 50 ans, a déclaré: «Ils ont investi tellement de temps et d’argent dans des cures pour que je voie mes petits-enfants, même si elle n’a pas vu les siens.

“Ils ont fait des tests parce qu’ils pensaient que cela s’était propagé ailleurs… J’ai vraiment eu de la chance que ce ne soit pas le cas.”

LE ROI ET SES AYRES

PAM AYRES a reçu le sceau royal d’approbation pour son nouveau spectacle.

Elle a réussi à faire apparaître King Charles dans le prochain épisode, qui sera diffusé ce vendredi sur Channel 5.

Pam Ayres a réussi à faire apparaître le roi Charles dans le prochain épisode de son émission sur Channel 5 The Cotswolds With Pam Ayres[/caption]

C’était lors d’une visite à Highgrove Gardens, Gloucs, qui est géré par sa fondation et se trouve à côté de sa maison.

Il était le prince Charles au moment où il a accepté d’apparaître dans The Cotswolds With Pam Ayres, après qu’elle lui ait envoyé un poème sur les haies.

Elle a déclaré dans un chat exclusif: “Il était très facile de parler avec lui.

“Il m’a fait visiter et nous avons parlé du jardin et de toutes les belles orchidées sauvages qu’il a là-bas.”

Sa Majesté a également parlé des hérissons qui s’échappent dans ses étangs.

Pam a déclaré: “C’était tellement fantastique d’entendre parler de ces petites attentions.”