La star de Gogglebox, Simon Minty, sur la lune alors qu’il décroche une nouvelle carrière énorme – et devient un athlète dans la cinquantaine

La star de GOGGLEBOX, Simon Minty, a révélé sa toute nouvelle carrière d’athlète à l’âge de 55 ans.

La star de Channel 4 – qui est apparue dans l’émission Channel 4 depuis 2021 aux côtés de sa sœur Jane – a été sélectionnée pour participer aux World Dwarf Games.

Canal 4

Instagram

Simon a déclaré qu’il était ravi d’avoir l’opportunité de participer – en disant que « la merde est devenue réalité.

Le consultant en matière de handicap et de diversité participera à des compétitions d’haltérophilie, de développé couché et d’un sport de balle appelé boccia, qui est similaire aux boules.

Simon a dit que c’était « cool » de devenir un athlète dans la cinquantaine alors qu’il se prépare à participer au tournoi de Cologne, en Allemagne, le mois prochain.

La star de la télévision fera également participer Simon au sport de balle boccia, qui s’apparente aux boules.

Simon a partagé la bonne nouvelle avec les fans en écrivant: « S *** vient de devenir réel. Mon kit est arrivé pour les World Dwarf Games à Cologne le mois prochain.

« C’est plutôt cool de devenir un athlète dans la cinquantaine.

« Bien que le meilleur pour moi, c’est de rencontrer et de passer du temps avec d’autres personnes de petite taille du monde entier. »

Les Jeux mondiaux des nains sont le plus grand événement sportif international organisé exclusivement pour les athlètes atteints de nanisme. Son objectif est d’attirer les athlètes atteints de nanisme.

Son objectif est d’attirer des athlètes atteints de nanisme du monde entier à participer à des sports tels que le basket-ball, le football, l’athlétisme, le volley-ball, la natation, le tennis de table, le badminton, le hockey en salle, la boccia, le tir à l’arc, le kurling, l’haltérophilie et le tir de précision.

Les athlètes de tous âges et de tous niveaux seront encouragés à participer à des sports d’équipe et individuels et à explorer leurs propres capacités athlétiques avec d’autres de stature similaire.

Plus tôt ce mois-ci, Simon a révélé qu’il avait été pris pour cible par des inconnus alors qu’il faisait du shopping.

Simon est devenu un grand favori des fans après être apparu sur nos écrans tous les vendredis – et être sous les projecteurs a beaucoup de points positifs.

Cependant, il a aussi des points négatifs.

La star de télé-réalité s’est rendue sur Twitter pour partager son épreuve effrayante.

Simon a tweeté: « Aujourd’hui, des garçons de 12 ans sont venus vers moi pour me pointer du doigt et rire. J’ai dit « grandir ».

« J’ai continué à faire du shopping, ce qui m’a demandé du courage car ils me suivaient.

« J’ai presque parlé avec la sécurité du magasin, c’était horrible. Je suis parti pour la sécurité de Waitrose, je suis tombé sur un ami spécial et je me suis rallié.

Il a ajouté: «Il y avait aussi une certaine pression des pairs. J’allais leur dire « un ou plusieurs d’entre vous ne sont pas à l’aise avec ce que vous faites en ce moment, défendez ce en quoi vous croyez et vous aurez une vie meilleure que les autres ».

Les fans se sont précipités dans la section des commentaires pour partager l’amour.

L’un d’eux a dit: « Ça a l’air affreux, j’espère que tu es en sécurité maintenant, je déteste les gens la plupart du temps, surtout quand je lis quelque chose comme ça. Envoi d’amour xx.

Un deuxième a ajouté: « désolé que vous ayez dû faire face à ça. »

Instagram

Simon a été sélectionné pour participer aux Jeux mondiaux des nains[/caption]