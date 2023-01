La star de Gogglebox revient au “travail normal” après la sortie de choc de l’émission C4

La star de GOGGLEBOX, Mica Ven, a repris son “travail normal” après sa sortie choquante de la série.

Le favori de la réalité et partenaire Marcus Luther a annoncé qu’il avait quitté le programme Channel 4 dans un article sur les réseaux sociaux le mois dernier.

Le couple a rejoint le spectacle en 2018[/caption]

Mica a maintenant repris son travail de coiffeuse après la pause festive.

Bien qu’elle travaillait toujours pendant le tournage de Gogglebox, il semble qu’elle ait fait un retour au travail à plein temps.

Partageant un superbe selfie miroir dans son salon à Londres, Mica a déclaré: “C’était bon d’être de retour au concert principal @micanicolehairstylist.”

Quelques heures auparavant, elle avait partagé un clip de sa main passant dans les cheveux d’un client.

Elle a avoué: “Je suis tellement contente d’avoir fait mes ongles et mes cils avant de retourner au travail.”

Le mois dernier, Mica et Marcus ont laissé les fans dévastés lorsqu’ils ont révélé qu’ils ne participeraient plus à Gogglebox.

Le couple, qui est le favori de la famille depuis cinq ans, a révélé sa décision de partir sur Instagram.

Remerciant Channel 4 pour l’opportunité de devenir des noms connus, ils ont dit aux fans qu’ils ressentaient le besoin de voir ce que “Dieu nous réserve”.

Mica et Marcus ont déclaré: “Nous nous sommes tellement amusés avec vous tous à la maison et avec les équipes de Gogglebox qui travaillent dur, mais il est temps de poser la télécommande et de voir ce que Dieu nous réserve.”

Le couple est devenu célèbre en 2018 lorsqu’ils ont rejoint l’émission Channel 4 pour sa 11e série.

Ils ont été initialement rejoints par les deux filles de Mica, Sachelle et Shuggy, mais les filles ont décidé de se retirer de la dernière série.

Pendant ce temps, hors écran, Marcus est entraîneur de boxe et a supervisé le succès de son fils de 22 ans, Shiloh Defreitas, sur le ring.

Marcus et Mica partagent le fils Yash, tandis que Mica a deux filles Sachelle et Shuggy d’une relation précédente.

Mica et Marcus étaient les grands favoris des fans[/caption] Instagram/therealmarcusluther

Le couple a quitté la série le mois dernier[/caption]