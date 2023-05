La star de Gogglebox regarde des mondes loin du canapé en un clin d’œil glamour

Une star de GOGGLEBOX a été aperçue regardant des mondes loin de son temps sur le canapé dans un nouveau cliché glamour.

L’ancienne star de Channel 4 – qui est surtout connue pour être apparue dans l’émission de 2020 à 2022 – a posé pour une photo sur Instagram.

Lisa Baggs a posé pour des clichés sur son Instagram[/caption] INSTAGRAM/joebaggs

La famille est apparue sur Gogglebox ensemble pendant deux ans[/caption]

Lisa Baggs a été rejointe par ses deux garçons Joe, 24 ans, et George, 18 ans, dans le programme populaire du vendredi soir, ainsi que par son mari Terry.

On a souvent vu la mère rester décontractée au programme, se détendre avec sa famille alors qu’elle réagissait à la télé.

Mais maintenant, la mère de trois enfants a été aperçue très différente dans un récent post Instagram.

Elle a opté pour une robe caftan à imprimé animal noir, blanc et rose, qu’elle a associée à des talons hauts noirs à lanières.

Lisa, 50 ans, s’est maquillée pour la photo, alors qu’elle posait sa main sur sa hanche et posait contre un mur de sa maison.

Elle a ensuite souri dans un deuxième clin d’œil en annonçant la robe.

Cela vient après que Lisa ait critiqué l’émission pour avoir « édulcoré sa famille » dans des montages télévisés, un an après l’avoir interrompue dans le programme.

Dans une conversation sur la chaîne YouTube de ses fils, Not My Bagg, Lisa a affirmé que la famille s’avérait parfois «trop» pour l’émission.

Elle a dit à un autre invité – Thomas Hartley de Married At First Sight: «Vous avez ouvert la bouche et vous avez été une bouffée d’air frais. Tu me rappelles moi.

« Nous sommes le genre de personnes, nous disons juste des choses et les gens disent ‘oh, aurais-je dû dire ça?’ Il y avait tellement de Gogglebox qu’ils ne nous ont pas mis parce que nous en avons tellement parlé.

« Mais ils n’en mettaient pas beaucoup à cause de beaucoup de ce que nous avons dit. »

Lisa a également affirmé que son mari Terry avait été maltraité pour avoir été décrit presque comme s’il était « muet ».

Elle a déclaré: «Il en a tellement dit mais ils ne l’ont jamais mis. Il a été plus maltraité que quiconque. Les gens étaient comme ‘sortez-le’.

La famille Baggs – papa Terry, maman Lisa et ses fils Joe et George – a publié une déclaration commune annonçant leur sortie l’année dernière.

Ils ont expliqué : « Après 3 saisons incroyables sur Gogglebox de Channel 4, nous avons pris la décision de quitter la série.

« Nous avons adoré chaque seconde de notre appartenance à la famille Gogglebox et cela a vraiment été l’opportunité d’une vie.

« Avec de nombreuses opportunités passionnantes qui s’approchent pour nous tous, nous ne pouvions tout simplement pas nous engager à filmer une autre série, mais nous sommes très reconnaissants de cette opportunité.

« Merci pour tout votre soutien pendant que nous étions dans l’émission. Nous espérons que vous êtes aussi excité que nous pour ce qui va suivre !

INSTAGRAM

La star a posé pour des clichés pour ses fans[/caption]