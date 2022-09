La star de Gogglebox, Pete Sandiford, partage une photo amoureuse avec sa femme rarement vue, Paige

La star de GOGGLEBOX, Pete Sandiford, a partagé une jolie photo avec sa femme Paige, rarement vue.

Pete et sa femme Paige gardent le silence sur leur vie ensemble, mais les fans veulent toujours plus du joli couple.

Instagram

Pete Sandiford s’est rapproché de sa femme Paige dans un rare cliché[/caption]

La star de Gogglebox, Pete, a fièrement passé son bras autour de Paige alors que le couple qui s’est marié en mai 2021 s’est installé pour une photo au bord de la mer.

Il avait l’air élégant dans une chemise ajustée et un short.

Paige était magnifique dans un gilet noir sans manches.

La brune a ajouté une touche de couleur en portant un short taille haute.

En savoir plus sur Gogglebox IL A PATRONÉ La star de Gogglebox, Giles Wood, a pris sa retraite à seulement 21 ans, révèle sa femme Mary COMPORTEMENT BEZ L’excuse bizarre de la star de Celeb Gogglebox lorsqu’elle est surprise au volant d’une Bentley

On pense que Paige travaille comme gestionnaire d’appels de service d’urgence, mais le couple reste discret sur leur relation.

En postant une photo de la paire, Pete a légendé le selfie: “Ma Mme et mon meilleur ami, que demander de plus.”

À sa manière comique habituelle, Pete a ajouté: “Ne vous inquiétez pas @ sophiesandiford1, vous êtes un deuxième meilleur ami proche.”

Pete, 28 ans, et Sophie, 27 ans, sont apparus pour la première fois sur leur canapé – et leur fauteuil jaune vif – en 2017 pour la 10e saison de Gogglebox.





Ils sont rapidement devenus populaires auprès des fans de la série pour leur esprit vif et leurs interactions hilarantes.

Outre son humour, Pete a conquis les fans avec son côté émotionnel qu’il n’a jamais peur de montrer.

En savoir plus sur le soleil baguette magique Les gens réalisent à peine qu’ils ont mal utilisé les baguettes à bulles C’EST SERRÉ Kate Middleton ne jure que par un produit à 6 £ pour empêcher ses chaussures de glisser

Le duo n’est pas le seul frère et sœur Sandiford – ils ont un autre frère et une sœur appelés Harry et Lucy qui n’apparaissent pas dans la série.

Pendant ce temps, les cœurs des fans de la télé se sont tournés vers Pete alors qu’il se laissait sangloter sur le canapé.

Lui, sa sœur Sophie et de nombreuses autres stars de l’émission de Channel 4 étaient en larmes lors d’une édition particulièrement émouvante de The Repair Shop.

Il a été vu jaillir alors que les experts de l’émission de la BBC recevaient un livre de prières avec une histoire très spéciale.

De nombreux téléspectateurs ont envoyé leur soutien à Pete émotionnel – plusieurs disant qu’ils ressentaient exactement la même chose.

L’un d’eux a tweeté la star en disant: “Oui, je me suis assis ici en m’essuyant les yeux” et “m’a fait pleurer .”