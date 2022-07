La star de Gogglebox, Mica Ven, révèle la joie de bébé – et est félicitée par les co-stars de l’émission

La star de GOGGLEBOX, Mica Ven, savoure son “congé de subvention” après être devenue grand-mère pour la première fois.

La fière star de Channel 4, 43 ans, s’est rendue sur sa page Instagram pour révéler sa bonne nouvelle, le tot étant nommé Koko.

La star de Gogglebox, Mica Ven, a révélé qu’elle était grand-mère pour la première fois[/caption]

Elle rayonnait alors qu’elle savourait son «congé de subvention»[/caption]

Mica, qui apparaît sur Gogglebox avec son partenaire de longue date Marcus Luther, s’est capturée en train d’embrasser les pieds du bébé alors qu’ils se blottissaient contre une couette.

Elle a affiché un sourire radieux alors que l’adorable nouvelle arrivée se tortillait.

Dans une légende jaillissante, Mica a déclaré: «Ne me dérange pas, je suis juste ici en train de profiter d’un congé Granternity du travail.

“Béni et reconnaissant au-delà de toute mesure d’avoir notre 1er petit-enfant.

“Elle est belle, elle est en bonne santé et je vais faire de mon mieux en tant que sa grand-mère pour me souvenir qu’elle n’est pas vraiment à moi. Mais elle est MIEN.

Mica, dont les propres enfants n’apparaissent jamais dans la série, a ajouté : “Bienvenue dans ce monde fou de Koko. Vous grandirez pour être bien respecté et bien protégé dans ces rues. Maman Amour.”

Plus tard, elle a raconté comment elle avait accidentellement supprimé la vidéo de son nouveau rôle de grand-mère.

La star de la télé-réalité a plaisanté: “Faites défiler, je bouge déjà comme une vieille grand-mère, j’ai appuyé sur le mauvais bouton et au lieu d’épingler – j’ai supprimé ma bobine d’actualités Koko de ma grille de profil par erreur, donc je suis juste mis ses petons sont de retour sur ma chronologie .”





Sa co-vedette de Gogglebox, Izzy Warner, s’est exclamée : “Aww comme c’est adorable, félicitations à vous tous.”

Stephen Webb a ensuite plaisanté: “Glamaa.”

Récemment, Mica et Marcus ont posé dans un cliché rare avec leurs plus jeunes enfants rarement vus.

Le couple est devenu célèbre en 2018 lorsqu’ils ont rejoint l’émission Channel 4 pour sa 11e série.

Marcus et Mica ont été initialement rejoints par les deux filles de Mica, Sachelle et Shuggy, mais les filles ont décidé de se retirer des séries plus récentes.

Récemment, la coiffeuse Mica a partagé une adorable photo de leur famille recomposée – qui comprend le fils rarement vu de Marcus, Shiloh, et le plus jeune fils de Mica, Yash.

Cela vient après que Marcus ait donné aux fans un rare aperçu de sa maison, y compris les pièces qui ne sont pas vues à la télévision.

Le coiffeur Mica a raconté comment le tot s’appelle Koko[/caption]

Marcus et Mica de Gogglebox sont les favoris de l’émission[/caption]

Le couple a récemment posé avec leurs plus jeunes enfants rarement vus qui n’apparaissent jamais dans la série[/caption]