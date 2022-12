La star de Gogglebox Izzi Warner se transforme en maman glamour pour un cliché de Noël avec ses enfants

La star de GOGGLEBOX, Izzi Warner, avait l’air très différente alors qu’elle se préparait pour le jour de Noël avec sa famille.

La star de Channel 4 – qui est la maman adorée de son fils de cinq ans Bobby Warner et de Bessie Rose Warner, maintenant âgée de deux ans – abasourdie dans une robe chemise vert émeraude et des collants résille.

Instagram

Izzi Warner était magnifique dans une robe chemise verte le jour de Noël[/caption] Instagram

La star de Gogglebox a posé pour des photos de famille avec ses enfants[/caption] Instagram

La maman de deux enfants a célébré le jour des fêtes avec sa sœur Ellie[/caption]

Izzi a coiffé ses tresses blondes en vagues lâches et a complété son look avec un maquillage impeccable, y compris des lèvres rouges et des cils pour l’occasion.

Entrant dans l’ambiance festive, Izzi arborait un bandeau cadeau de Noël scintillant alors qu’elle posait pour des photos avec ses enfants.

Sur une photo, Izzi a affiché un grand sourire en soulevant sa fille Bessie devant le sapin de Noël, tandis que la petite fille plantait un doux baiser sur la joue de sa mère.

Elle a ensuite montré ses blancs nacrés alors qu’elle rayonnait aux côtés de son fils Bobby.

Izzi a simplement sous-titré le post: “Noël avec mon équipage.”

Elle a célébré le grand jour avec sa sœur Ellie, qui apparaît régulièrement sur Gogglebox avec elle.

Le couple avait l’air de bonne humeur alors qu’ils prenaient un verre avant de savourer leur déjeuner de Noël.

Izzi répand la joie de Noël depuis plus d’un mois maintenant après avoir installé son sapin de Noël à la mi-novembre.

Elle a fièrement partagé des clichés de ses décorations préférées de la télévision, avec un feuillage persistant chic sur le thème de l’argent et de l’or.

Elle a montré les résultats de sa cure de jouvence festive sur les réseaux sociaux, y compris l’arbre en plastique givré recouvert de boules.

Izzi avait décoré le sapin avec des décorations scintillantes argentées et dorées, des lumières vives et une grande étoile argentée sur le dessus.

Plus tôt cette année, Izzi a ravi les fans de Gogglebox après son apparition dans l’émission de longue date avec sa fille Betsy Rose.

En 2020, Izzi, qui partage ses enfants avec son partenaire Grant, a déclaré: “Tellement heureuse d’annoncer l’arrivée en toute sécurité de notre petite fille chérie Bessie Rose. Né le 3 février 2020 à 13h44, pesant 7lb 3oz.

“Nous sommes tous totalement épris d’elle, nous sentant si bénis et heureux. merci à tous pour tous vos bons voeux.”

Les sœurs préférées des fans se sont présentées à l’émission Channel 4 en 2015 et ont été étonnées d’avoir été choisies.

Ellie et Izzi ont décroché le poste après avoir été approchés par un vieil ami qui faisait le casting pour la série.

Après avoir initialement dit non, le couple a accepté de passer une audition avant de décrocher le concert quelques semaines plus tard.

Ellie a déclaré à l’époque: “Nous avons pensé” Qui voudrait nous regarder? et puis nous avons été choisis et nous ne pouvions pas y croire !

Ils ont affirmé que Gogglebox était leur émission de télévision préférée et l’une des seules qu’Izzi ait jamais écoutées.

Instagram/ ellie__warner