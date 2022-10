La star de Gogglebox horrifiée alors qu’un raciste menace de jeter de l’ACIDE au visage de sa petite amie

Une star de GOGGLEBOX a été horrifiée après qu’un raciste ait menacé de jeter de l’acide au visage de sa petite amie.

Tom Malone Jr, 26 ans, est apparu pour la première fois sur Gogglebox en 2014 aux côtés de ses parents Tom Sr et Julie et de son frère Shaun, mais n’apparaît plus dans l’émission à succès.

La star a partagé un message sur ses réseaux sociaux qui a révélé l’horrible pêche à la traîne de sa petite amie Bryony Briscoe.

Tom a montré comment quelqu’un a décidé de commenter une poignée de ses photos avec des insultes raciales viles, et même la menace de lui jeter de l’acide au visage.

Dans un commentaire, le troll a dit “elle ressemble à un homme” en se référant à Bryony, tandis que dans un autre ils ont dit : “L’aimeriez-vous toujours, avec de l’acide dans le visage ? Voyons comment ça se passe.

Les terribles commentaires ont vu Tom aborder la situation épouvantable et écrire : « Avertissement déclencheur : Racisme.

“Ainsi, pendant la pandémie, tout contenu mentionnant covid a été immédiatement signalé et un avertissement pouvait y être apposé, mais @instagram ne peut pas suivre les insultes raciales et empêcher leur utilisation”, a-t-il interrogé.

Bryony s’est ouverte sur les insultes raciales et la pêche à la traîne qu’elle avait reçues sur ses propres réseaux sociaux, alors qu’un fan demandait “comment gérez-vous les abus raciaux?”

Elle a déclaré: «Je n’ai jamais reçu d’abus racial de la part de quelqu’un de plus intelligent ou de plus prospère que moi dans lequel je trouve de l’humour.

“Cela ne me dérange plus beaucoup parce que ce n’est pas un reflet de moi, c’est un reflet de la haine que cette personne a dans son cœur et que son problème n’est pas le mien.

Tom et sa petite amie Bryony sont devenus de plus en plus forts, et la star s’est précédemment ouverte à The Sun à propos de leur mariage un jour.

Il a déclaré: “Ça a été bien, on a l’impression que nous sommes ensemble depuis bien plus longtemps que nous ne l’avons fait. En fait, ça s’est beaucoup mieux passé que je ne le pensais.

“J’ai toujours été très strict sur le fait que je n’entrerais pas dans une relation si je ne pensais pas que ce potentiel était là.

« À moins que je ne puisse me voir épouser la personne, je n’entrerais pas dans une relation parce que je ne perdrais pas mon temps ni celui de l’autre personne. Le fait que je sois en couple avec elle signifie oui.

