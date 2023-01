La star de Gogglebox, Amy Tapper, montre une perte de poids incroyable dans un relooking spectaculaire

AMY Tapper a stupéfié les fans en montrant son impressionnante transformation corporelle après avoir perdu du poids.

La star de Gogglebox s’est rendue sur Instagram pour célébrer son incroyable perte de poids.

Instagram

Amy a présenté sa superbe perte de poids[/caption] Instagram

Elle a montré comment elle s’intégrait dans la robe maintenant[/caption]

La star de télé-réalité Amy avait l’air sensationnelle alors qu’elle partageait une photo côte à côte d’elle à 22 ans contre 23.

Amy ressemblait à une princesse Disney dans la première image alors qu’elle portait une robe de bal bleue exagérée avec un diadème.

Cependant, la star avait l’air incroyablement amincie dans le deuxième cliché où elle portait un haut bleu scintillant.

Dans une autre image partagée avec ses histoires, Amy a mis en pratique son impressionnante perte de poids en essayant la première robe pour montrer à quel point elle avait réussi à maigrir.

La jupe de la robe était maintenant bien trop grande pour Amy alors qu’elle écrivait : “Toutes les blagues mises à part, c’était une réalisation folle pour moi.

“Parfois, quand vous vous voyez tous les jours, vous ne le voyez pas toujours mais vous le sentez et aujourd’hui je l’ai vu alors j’ai pensé que je le partagerais car je suis assez fier de moi.”

Elle a ajouté la légende effrontée: “Tout le monde veut venir me rejoindre.”

Les fans d’Amy n’ont pas tardé à féliciter la star pour ses efforts impressionnants.

Un fan a écrit : « Un si bon modèle ! Travailler si dur et être en bonne santé! Inspiration.”

Un autre a ajouté: “Tu es incroyable amy !!!!!”

Tandis qu’un troisième a ajouté: “Magnifique avant et après, bravo d’avoir fait un choix pour vous et d’avoir travaillé pour cela! Tu as l’air si heureux.”

Comme l’a dit un quatrième: “Si incroyablement fier de toi.”

Canal 4

Amy a maigri de ses jours Gogglebox[/caption]