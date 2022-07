La star de Gogglebox, Amy Tapper, est plus mince que jamais alors qu’elle rayonne en robe noire lors d’une soirée avec un copain

Amy Tapper de GOGGLEBOX semble plus mince que jamais alors qu’elle se rend en ville avec l’un de ses meilleurs amis.

La jeune femme de 22 ans est actuellement en vacances en Israël et a admiré la vue dans une robe noire chic alors qu’elle montrait son incroyable perte de poids après avoir perdu trois tailles de robe.

Amy s’est rapprochée de son copain dans une galerie d’art moderne alors qu’elle souriait joyeusement avec un maquillage naturel.

Elle a porté ses boucles naturelles lors de la soirée et a posté la photo sur Instagram et l’a sous-titrée, “ce qui sera sera”.

Ses fans se sont déchaînés pour le look chic et ont complimenté la star de télé-réalité.

« Beautiful Ams xx », a écrit un fan.

Un autre a ajouté: “Magnifiquess.”

Et un troisième a écrit: “J’adore ça.”

La star de Channel 4 a l’air en meilleure santé et plus heureuse après avoir suivi le plan de repas Go Getters de Muscle Food et mis les pieds dans le gymnase.

Amy a documenté sa perte de poids au cours des derniers mois et la semaine dernière, elle a donné ses cinq meilleurs conseils pour rester motivée.

Ils comprenaient « s’entraîner régulièrement avec mon entraîneur personnel », « cuisiner de nouveaux aliments » et « fixer des objectifs plus petits ».

Elle a également ajouté l’importance de voir des amis pour socialiser.





Plus tôt dans l’année, Amy a partagé des photos de progrès prouvant qu’elle a un tout nouvel état d’esprit.

Elle a écrit: “Physiquement, je suis prête à affronter le reste de l’année avec plus de facilité.

“Mentalement, je veux juste continuer et continuer et je ne me suis jamais senti aussi motivé!”

Amy, qui a joué dans l’émission Channel 4 avec sa famille de 2013 à 2018, a été informée par des médecins qu’elle souffrait d’un métabolisme lent.

Mais maintenant, elle a abandonné trois tailles de robe, du 26 au 20.

Elle avait précédemment déclaré au Sun : « Le corps de chaque personne est différent et le métabolisme de chacun est différent.

“Au cours des dix dernières années, je pense que je suis arrivé à une conclusion sur ce qui est le mieux pour moi et ce qui fonctionne pour moi. Avant, je perdais facilement le 2e, puis mon corps ne bougeait plus après le 2e.

“Cela a été une bataille continue mais je pense que j’ai enfin déchiffré le code.

“Je ne suis pas un professionnel, mais ce qui fonctionne pour moi, c’est d’adapter mon alimentation à ma vie, plutôt que de m’adapter à un régime.”

Canal 4

Amy est devenue célèbre sur Gogglebox avec sa famille[/caption]

Instagram

La star de télé-réalité a profité du soleil en Israël[/caption]

Instagram

Amy a perdu trois tailles de robe depuis le début de son parcours de perte de poids[/caption]