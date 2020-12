La star de Gogglebox, Andrew Bennett, s’est prononcée pour la première fois après que son dos a été cassé lors d’une attaque de rue.

Andrew est devenu célèbre dans la série 12 de Gogglebox aux côtés de son meilleur ami Fawn, mais tout a changé lorsqu’il a été attaqué devant un bar le 1er décembre 2018.

Maintenant, dans une conversation exclusive avec The Mirror, la star de télé-réalité a révélé qu’il lui avait «tout enlevé».

Son agresseur Adam King a plaidé coupable de lésions corporelles réelles devant le tribunal de première instance de South Tyneside vendredi.

King doit effectuer 80 heures de travail non rémunéré, payer 1 500 £ d’indemnisation et 85 £ de frais au Crown Prosecution Service.

C’était un « jour significatif » pour Andrew après que l’attaque d’horreur ait été comme un « cauchemar éveillé » pour la star.







«J’ai eu un dos cassé, ce qu’on appelle une fracture transversale. J’ai eu le SSPT, la dépression, l’anxiété, des flashbacks à cette nuit-là. C’est comme un cauchemar éveillé. Il a dit au Mirror.

« Être à la télévision, être un fêtard et avoir l’habitude de faire beaucoup d’équitation, puis se faire enlever tout était intimidant. »

Andrew a été laissé dans une «douleur débilitante» après avoir été envoyé «voler dans les airs au milieu de la route» lors de l’assaut il y a deux ans.

La star s’est souvenue que l’attaquant avait couru dans sa direction avant d’être emporté au milieu de la route où il avait reçu des coups de pied et de poing.

Ses amis étaient à l’intérieur du bar lorsque l’attaque terrifiante a eu lieu.







À l’époque, il a été transporté d’urgence à l’hôpital Sunderland Royal au petit matin avec de vilaines blessures.

Il nous a dit: «À l’hôpital, j’avais une douleur très débilitante qui était si intense. Avec un score de 11 sur 10. J’avais besoin d’aide pour tout ce que je faisais, par exemple pour aller au lit et en revenir pour aller aux toilettes.

« Je suis passé de si indépendant et de la vie sur la bonne voie avec de belles choses qui se passaient. »

Ses fidèles copains sont venus lui rendre visite à son lit d’hôpital pour lui mettre un sourire sur le visage tout au long des fêtes.

Mais Andrew ne s’est jamais senti en colère contre son agresseur.







La sensation télévisuelle était reconnaissante d’arriver là où elle en est maintenant – ayant eu une physiothérapie intensive ainsi qu’une rééducation solide sur un cadre en zimmer et des béquilles.

Il a poursuivi: « Je ne me suis jamais senti en colère. Je marche, je parle, j’ai eu une forte rééducation sur un cadre en zimmer et des béquilles et une physiothérapie intensive pour arriver là où je suis maintenant. Je n’avais pas cette colère.

« J’ai eu une éducation très stable, sachant ce qui était bien et ce qui était mal. Peut-être qu’il n’a pas eu la chance d’avoir ça. »

Il a ajouté: « J’ai vécu tellement de traumatismes. Cela a eu un impact ces deux dernières années. »