La star de Gogglebox a l’air méconnaissable habillée en squelette pour Halloween – pouvez-vous deviner qui ?

La star de GOGGLEBOX, Scarlett Moffatt, était totalement méconnaissable habillée en squelette dans un selfie d’Halloween.

Le favori de la télévision – qui a joué dans l’émission Channel 4 entre 2014 et 2019 – a partagé le cliché sur Instagram plus tôt dans la journée.

Instagram

La star de Gogglebox, Scarlett Moffatt, avait l’air totalement différente dans le selfie d’Halloween[/caption]

Document Canal 4

Scarlett est devenue célèbre sur Gogglebox avec ses parents[/caption]

Scarlett, 32 ans, est définitivement entrée dans l’esprit fantasmagorique en posant pour la photo avec une incroyable peinture faciale squelette.

Pour un peu d’éclat, elle a ajouté des paillettes et des pierres précieuses à son visage.

Elle a écrit: “Retour à mon look d’Halloween préféré grâce à @jenna_su @shrine.”

Hier, Scarlett a partagé un aperçu de ses incroyables vacances à Gran Canaria avec 12 de ses proches.

En savoir plus sur Scarlett Moffat BEACH BREAK À l’intérieur des vacances de Scarlett Moffatt à Gran Canaria avec des cocktails au bord de la piscine reine du disco À l’intérieur du 32e anniversaire de Scarlett Moffatt sur le thème du disco avec un gâteau et un mur de paillettes

Le petit ami de la star de la télé, Scott Dobinson, était l’un de ceux qui se sont envolés vers le point chaud avec elle.

Sur une photo, la favorite de la réalité a séduit dans un maillot de bain rose à une épaule, tandis que sur une autre a posé pour un selfie miroir avec son homme.

Quelques jours avant que Scarlett ne fête ses 32 ansnd anniversaire avec une grande fête sur le thème de la discothèque.

Semblant incroyable, Scarlett portait une robe argentée à paillettes et à plumes, qu’elle a associée à un chapeau argenté.





Plus tôt ce mois-ci, il a été révélé que la star de la télé s’était inscrite à une toute nouvelle série de télé-réalité sur Channel 4.

En savoir plus sur le soleil Écoutez-moi J’ai acheté de jolies boucles d’oreilles chez Primark mais elles ont laissé mes oreilles avec d’énormes trous BŒUF DE DÉPART L’amie de ma fille est élevée végétalienne – je lui donne de la viande parce qu’elle est si pâle

Le favori de la télévision – qui a raté une place dans le prochain I’m A Celeb All Stars, qui a récemment tourné en Afrique du Sud – rejoindra un groupe de célébrités pour une nouvelle émission, Scared of The Dark.

L’ascension de Scarlett vers la gloire est survenue lorsqu’elle a rejoint Gogglebox de Channel 4 en 2014, à l’âge de 23 ans.