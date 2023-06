La star de GMB, Rob Rinder, promet de « régler » la guerre ITV de Phillip Schofield et Eamonn Holmes

La star de GOOD Morning Britain, Rob Rinder, a promis de « régler » la guerre ITV de Phillip Schofield et Eamonn Holmes.

Eamonn, 63 ans, ne s’est pas retenu au cours des dernières semaines après le départ soudain de Phillip de This Morning.

Rex

Rex

Phillip a quitté ITV en mai après que sa relation avec l’employé masculin d’ITV a été révélée, mais des semaines auparavant, le présentateur s’était retrouvé mêlé à une querelle avec la co-star Holly Willoughby.

Depuis lors, Eamonn, qui a déjà joué dans This Morning aux côtés de Phillip, a donné son avis sur la question.

Rob, 45 ans, qui est devenu un hôte régulier sur GMB l’année dernière, a déclaré qu’il organiserait un match de lutte entre les deux.

S’adressant exclusivement à The Sun lors des TRIC Awards aujourd’hui, Rob a déclaré: «Je devrais arbitrer certains différends pendant que nous sommes ici.

« Ne le faisons pas au tribunal. Faisons-le à l’ancienne et luttons ou escrimons.

« Phillip et Eamonn se battent… »

Il a poursuivi: «En tant que tribunal, je ne porterais que les affaires et les controverses qui m’étaient soumises.

« Tout ce que je veux, c’est que les gens aient un espace d’audience et qu’ils puissent parler.

« Cela ne sert à rien d’entrer dans le monde avec un conflit toxique, la vie est trop courte.

« Délectez-vous du privilège de ce que nous avons à la télé et à la radio parce que c’est une joie. »

Plus tôt ce mois-ci, Eamonn a semblé s’être de nouveau attaqué à This Morning alors qu’il parlait d ‘«abus» sur le lieu de travail.

Le diffuseur a admis qu’il lui était impossible de ne pas « se dresser contre les mauvaises personnes » et de parler au nom de ceux qui ont trop peur.

Eamonn, qui a publiquement qualifié This Morning de « toxique », se décrit même comme un « super-héros ».

S’exprimant sur un podcast, il a déclaré: « Les abus sur les lieux de travail de la façon dont les gens sont traités par de nombreuses grandes entreprises sont vraiment scandaleux. »

Se plaignant du manque de syndicats dans l’industrie de la télévision, Eamonn a ensuite ajouté : « J’aime bien représenter des gens qui n’ont pas de voix, qui ne sont pas représentés et qui n’ont personne pour parler en leur nom.

« Je pense que j’ai toujours eu ce truc de super-héros en moi qui m’a toujours causé des ennuis. C’est-à-dire ‘Pardon, qu’est-ce que tu viens de lui dire ? Je suis désolé, si tu vas choisir un combat, alors choisis un combat contre moi ».

« C’est mon genre d’attitude. Et puis vous pouvez être considéré comme ayant tort. Mais je ne me dresse que contre les mauvaises personnes, et je pense qu’il y a beaucoup de mauvaises personnes.

Les commentaires d’Eamonn sur le podcast surviennent 24 heures seulement après qu’il a prétendu «connaître la vérité» sur l’enquête de This Morning sur la liaison de Phillip avec un jeune employé.

Il s’est déchaîné après que le patron d’ITV, Kevin Lygo, ait critiqué l’ancien animateur de This Morning dans une commission parlementaire.

Eamonn a déclaré jeudi sur GB News: « Il y a une scène dans Few Good Men où Jack Nicholson crie » Vous ne pouvez pas gérer la vérité « . Eh bien, je connais la vérité et je sais ce qu’est la vérité.

« Je sais ce que je sais et ils [ITV] ne semble pas en savoir beaucoup. Les gens prennent parti sur ces choses, qu’il s’agisse de l’affaire Boris ou de l’affaire Phillip Schofield. Mais les gens ne peuvent pas gérer la vérité.

Eamonn exige également que les patrons d’ITV rendent la preuve publique de leur enquête initiale sur l’affaire de Schofield avec un collègue plus jeune.

Il a ajouté: «Je voudrais juste voir les preuves documentaires et voir ce qu’était le quiz et quelles étaient les questions.

« Je suis surpris que cela n’ait pas été demandé parce que j’avais cru comprendre que les deux parties avaient essentiellement demandé si vous alliez bien, ça va. Oui? Oui? OK, tous les deux heureux ? Et c’était tout… »

La patronne d’ITV, Dame Carolyn McCall, a nié avoir « fermé les yeux » sur les rumeurs de l’affaire de Phillip.

Le directeur général a insisté sur le fait que la relation sur This Morning avait été « niée à plusieurs reprises » au fil des ans.

Elle a déclaré: « Il n’y avait que des ouï-dire, des rumeurs et des spéculations … Personne au conseil d’administration n’aurait fermé les yeux sur quelque chose d’aussi grave que cela. »

Rex