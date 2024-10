La star de « GMA », Robin Roberts, devient émue en partageant la nouvelle d’une perte déchirante

Robin Roberts pleure une perte personnelle attristante.

Le lundi 28 octobre, le Bonjour Amérique La star a révélé qu’elle avait appris qu’un ami proche de sa famille était décédé ce week-end.

Dans l’une de ses vidéos inspirantes habituelles partagées via les réseaux sociaux avant sa diffusion, elle a annoncé la nouvelle aux fans, informant ses abonnés d’un message sincère.

La chaîne a été informée du sort de son proche par sa sœur, Sally Ann Robertsqui a appelé pour lui annoncer des nouvelles de son ami de longue date, Éric Paulsen‘s, la mort juste au moment où la personnalité de la télévision se dirigeait vers Taylor Swiftdu spectacle Eras Tour de avec sa femme et sa filleule à la Nouvelle-Orléans.

« Malheureusement, juste avant notre départ pour le concert, ma sœur Sally-Ann m’a appelé pour me faire savoir qu’un cher ami, un cher ami de la famille, Eric Paulsen, était décédé d’un cancer », a-t-elle déclaré. Le défunt a succombé à la maladie à l’âge de 74 ans.

Paulsen a travaillé avec la station affiliée de CBS WWL-TV à la Nouvelle-Orléans en tant que l’un de leurs présentateurs les mieux notés pendant près de cinq décennies, où Sally-Ann a également travaillé.

Robin a partagé à quel point lui et Sally-Ann étaient proches, expliquant : « Eric et ma sœur Sally-Ann ont dirigé la télévision matinale à la Nouvelle-Orléans pendant de très nombreuses années, et il y a tellement de gens au cœur brisé en ce moment : ma sœur, la famille d’Eric, beaucoup Les Néo-Orléans. »

GOOD MORNING AMERICA – Robin Roberts célèbre son 5e anniversaire, qui commémore le jour où elle a reçu une greffe de moelle osseuse pour traiter le SMD, dans l’émission « Good Morning America », le mercredi 20 septembre 2017 sur Walt Disney Television via Getty Images Television Network. (Photo de Lou Rocco/Disney General Entertainment Content via Getty Images) ROBIN ROBERTS, SALLY-ANN ROBERTS Lou Rocco/Getty Images

Elle a poursuivi sa vidéo de motivation du lundi, offrant un message de réconfort centré sur le chagrin, en disant : « Ce message du matin est pour vous. »

« Que sa mémoire soit une bénédiction 💔 », a écrit un fan dans la section commentaires, tandis qu’un autre a écrit : « Amen 🙏🏾 Je prie pour votre perte. » Beaucoup d’autres ont simplement partagé leurs « profondes condoléances ».

