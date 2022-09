La star de “Glee” Lea Michele parle de son passé – et des rumeurs qu’elle ne peut pas lire

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Lea Michele, qui est devenue un nom familier avec son rôle dans “Glee”, a parlé de son passé mouvementé alors qu’elle se prépare à faire ses débuts dans “Funny Girl” de Broadway.

Avant de décrocher le rôle dans “Funny Girl”, Michele, 36 ans, a publiquement traité les accusations des membres de la distribution de “Glee” et a présenté des excuses. L’actrice a parlé de ce qu’elle a appris de cette période de sa vie lors d’une récente interview.

Les accusations ont apparemment conduit Michele à avoir un “temps de réflexion intense”.

“Je comprends vraiment l’importance et la valeur d’être un leader”, a déclaré l’actrice au New York Times. “Cela signifie non seulement aller et faire du bon travail lorsque la caméra tourne, mais aussi quand ce n’est pas le cas. Et ce n’était pas toujours la chose la plus importante pour moi.”

La co-star Samantha Ware a accusé Michele en 2020 d’avoir fait de sa vie un “enfer vivant” sur le tournage de “Glee” et a affirmé que l’actrice avait menacé de faire caca dans sa perruque.

“Elle a dit que je ne méritais pas d’avoir ce travail”, a ajouté Ware dans une interview avec Variety à l’époque.

LE CASTING ‘FUNNY GIRL’ DE LEA MICHELE SLAMMÉ PAR SAMANTHA WARE

“Elle a parlé de la façon dont elle a régné. Et voici le problème : j’ai tout à fait compris cela, et j’étais prête à dire : « C’est votre émission. Je ne suis pas ici pour vous manquer de respect. » Mais à ce moment-là, nous avions déjà dépassé le respect et elle abusait de son pouvoir.”

Ware a noté qu’elle ne pensait pas que Michele était une personne raciste.

“Est-ce que je traite Lea de raciste ? Non”, a déclaré l’actrice à Variety. “Lea a-t-elle des tendances racistes? Je pense que Lea souffre du symptôme de vivre dans ce monde dans une industrie adaptée aux Blancs.”

L’actrice de “Glee” Heather Morris a apparemment soutenu les affirmations de Ware avec un tweet à l’époque.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Pour que Lea traite les autres avec le manque de respect qu’elle a fait aussi longtemps qu’elle l’a fait, je pense qu’elle DEVRAIT être appelée”, a-t-elle écrit.

Michele a revendiqué son “perfectionnisme” et l’attente de performer à ce niveau l’a laissée dans un “état semi-robotique”.

“J’ai un avantage sur moi. Je travaille très dur. Je ne laisse aucune place aux erreurs”, a déclaré Michele au point de vente. “Ce niveau de perfectionnisme, ou cette pression de perfectionnisme, m’a laissé beaucoup d’angles morts.”

Le casting de Michele dans “Funny Girl” a été critiqué par Ware sur les réseaux sociaux.

“Oui, je suis en ligne aujourd’hui”, a écrit Ware sur Twitter après l’annonce de la nouvelle du nouveau rôle de Michele.

“Oui, je vous vois tous. Oui, je m’en soucie. Oui, je suis affecté. Oui, je suis humain. Oui, je suis noir. Oui, j’ai été abusé. Oui, mes rêves ont été entachés. Oui, Broadway confirme Oui, Hollywood fait la même chose. Oui, le silence est une complicité. Oui, je suis bruyant. Oui, je le referais.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Ailleurs dans l’interview, Michele a évoqué une rumeur selon laquelle elle ne sait ni lire ni écrire et a noté que si elle “était un homme”, elle ne ferait probablement pas face à la haine en ligne qu’elle reçoit régulièrement.

“Je suis allée à” Glee “tous les jours; je connaissais mes répliques tous les jours”, a-t-elle déclaré. “Et puis il y a une rumeur en ligne selon laquelle je ne sais ni lire ni écrire? C’est triste. C’est vraiment le cas. Je pense souvent que si j’étais un homme, beaucoup de choses ne seraient pas le cas.”