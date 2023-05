La star de Glamorous Strictly décroche une nouvelle émission de télévision où elle fouine dans les maisons d’autres célébrités

La gagnante de STRICTLY, Abbey Clancy, a décroché le travail de ses rêves : fouiner dans les maisons des célébrités.

La mannequin, mariée à l’ancien attaquant anglais Peter Crouch, est à l’avant-garde d’une nouvelle émission de téléréalité où elle aura un accès exclusif à un certain nombre de propriétés de premier plan.

Caractéristiques de Rex

Un initié de la télévision a déclaré: «Abbey est extrêmement excitée par cette opportunité.

« Elle a une passion pour les intérieurs et a hâte de voir comment d’autres célébrités décorent leurs maisons. »

Le six parties est l’une des trois nouvelles séries annoncées par ITV hier.

At Home With The Madeleys se concentrera principalement sur la fille de Richard et Judy, Chloe, et son ex-mari, joueur de rugby, James Haskell.

Olivia Marries Her Match détaillera le mariage de l’ancienne star de Love Island Olivia Attwood avec le footballeur Bradley Dack.

Les trois émissions devraient être diffusées sur ITVX et ITVBe plus tard cette année.