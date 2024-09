La star de « Gladiator II » taquine le combat entre Paul Mescal et Pedro Pascal

Gladiateur 2 est au coin de la rue et tout le monde est excité par un affrontement entre Pedro Pascal et Paul Mescal. Désormais, l’une des stars taquine davantage.

Parler à IndéWireFred Hechinger a déclaré que la scène de combat entre les deux principales stars est « brutale » et a ajouté : « Je peux vous dire que c’est très excitant, et j’ai hâte que les gens la voient. Nous sommes sur le point de commencer à le montrer un peu plus. Donc, bien d’autres choses arriveront bientôt.

Faisant écho à ses propos, le Dernier d’entre nous la star l’a déjà dit Salon de la vanité qu’il ne souhaite plus tourner une scène de combat avec sa co-star.

« Il est devenu si fort. Je préférerais être jeté d’un immeuble plutôt que de devoir le combattre à nouveau », a-t-il déclaré.

Pedro a poursuivi : « Affronter quelqu’un qui est en forme, aussi talentueux et beaucoup plus jeune… C’est brutal, mec. Je l’appelle Brick Wall Paul.

D’un autre côté, Paul a déclaré qu’il voulait viser à projeter une image de guerrier.

« Je voulais juste être grand et fort et ressembler à quelqu’un qui peut causer un peu de dégâts quand la merde frappe le fan », a-t-il déclaré au magazine.

« Je pense aussi que parfois, en recherchant le look parfait, on peut finir par ressembler davantage à un mannequin de sous-vêtements qu’à un guerrier. »