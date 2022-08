La star de “Gilmore Girls”, Scott Patterson, se souvient d’une scène où il s’est senti objectivé : “C’était dérangeant”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Scott Patterson n’a pas aimé que son corps soit “objectivé” lors du tournage de la série télévisée à succès “Gilmore Girls”.

Dans un récent épisode de son podcast, “I Am All In With Scott Patterson”, la star a détaillé une scène de la saison trois lorsque Lorelai, interprétée par Lauren Graham, et Sookie, interprétée par Melissa McCarthy, ont commenté la “belle forme” de Le personnage de Patterson, Luke Danes, derrière.

“Objectifier la partie du corps de quelqu’un? Ouais, c’était dérangeant”, a déclaré Patterson. “C’est exaspérant parce que vous êtes traité comme un objet.

“Et c’est dérangeant, et c’est dégoûtant, et j’ai dû endurer cela à travers toute cette scène et de nombreuses prises… C’était le moment le plus troublant que j’aie jamais passé sur ce plateau. Je ne pouvais pas attendre que cette journée soit finie.”

Patterson, 63 ans, a noté que la scène lui donnait l’impression d’être “une sorte de bâton de viande”.

L’acteur a dit que l’industrie à Hollywood exploite souvent le corps des femmes, et ce n’est pas différent pour les hommes.

“C’est aussi dégoûtant pour les femmes d’objectiver les hommes que pour les hommes d’objectiver les femmes, et c’est aussi nocif”, a-t-il déclaré.

“Ce n’est pas parce que c’était en 2003 que ça allait. Ça ne va jamais. Et je ne me sentais pas à l’aise de le faire, et ça m’énervait. Je n’ai jamais rien dit, alors j’étais en colère contre moi-même de n’avoir rien dit mais , vous savez, j’avais ce travail et je ne voulais pas faire de vagues et tout ça.”

Au cours de son épisode de podcast, Patterson a partagé qu’il s’inquiétait de ce que la scène signifierait pour les nominations potentielles aux Emmy Awards.

“Qu’est-ce que les membres de l’académie vont dire quand ils verront cette scène, ‘Oh, nous devons le nommer, cette scène de fesses était incroyable?'”, s’est-il demandé. Patterson a ajouté que la scène l’avait fait “vraiment remettre en question” son implication dans la série.

Il a exhorté ses auditeurs à voir la situation de son point de vue.

“Tenez-vous devant tous ces gens qui filment, et c’est ainsi que le créateur de cette émission voit ce personnage. Que vous pouvez l’humilier et lui enlever sa dignité toute cette scène et c’est OK”, a déclaré Patterson. “C’est la seule chose que je déteste dans cet épisode, c’est cette scène.”

Il a terminé en disant qu’il “payait toujours le prix” de la scène.

“Gilmore Girls”, qui mettait en vedette Graham, McCarthy, Alexis Bledel, Liza Weil, Kelly Bishop et Milo Ventimiglia, a été diffusée de 2000 à 2007. Un redémarrage de l’émission, “Gilmore Girls: A Year in the Life”, a diffusé quatre épisodes sur Netflix en 2016.