La star de “Gilmore Girls”, Scott Patterson, fait une prédiction choquante pour Luke et Lorelai

Luke Danes a parlé ! Filles Gilmore La star Scott Patterson s’est un peu amusée lorsqu’on lui a demandé où se trouvait son personnage bien-aimé, propriétaire du restaurant, et sa femme, Lorelai Gilmore (Lauren Graham), ce serait en 2024.

Dans une interview avec Élite Quotidienne Lors des Critics Choice Awards ce week-end, Patterson a donné sa propre mise à jour sur la situation actuelle de Luke et Lorelai.

“Ils ont quelques enfants maintenant”, a plaisanté Patterson à propos du couple, qui s’est marié lors du redémarrage de Netflix, Gilmore Girls : une année dans la vie. “C’est la grande surprise, même à un âge avancé, et ils ne le regrettent pas.”

Patterson a également donné son point de vue sur certains personnages supplémentaires, dont le neveu de Luke, Jess Mariano (Milo Vintimille) et la fille de Lorelai, Rory Gilmore (Alexis Blédel).

“Jess est revenue dans le groupe. C’est leur nounou”, a déclaré Patterson. “Il dirige une salle de sport. Il a ouvert le Stars Hollow Gym. Rory est de retour et elle dirige le Gazette des étoiles creuses. Elle écrit beaucoup d’articles sur la salle de sport et sur les personnes âgées qui ont des enfants.”

Le drame mère a duré sept saisons et est revenu en 2016 pour une mini-série en quatre parties, Gilmore Girls : une année dans la vie.

Dans Une année dans la vieLuke et Lorelai discutent de la possibilité d’avoir plus d’enfants à un âge avancé, allant même jusqu’à se rendre à la clinique de fertilité de Paris Geller (Liza Weil), pour finalement décider de ne pas aller de l’avant.

Parlons de nouveau Filles Gilmore a déjà été retardé au profit du spectacle primé de la créatrice Amy Sherman-Palladino, La merveilleuse Mme Maisel, qui a récemment terminé sa dernière saison.

En novembre 2022, ET a parlé avec Gilmore starMichael Wintersqui jouait Town Selectman Taylor Doose, et il a partagé que sa co-star, Graham, lui avait donné de l’espoir pour les futurs épisodes de la série.

“Je me souviens de la fin du redémarrage, je me souviens avoir parlé à Lauren [Graham] et en disant: “Eh bien, je suppose que c’est tout.” Et elle a dit : « Eh bien, vous savez, je ne sais pas. Le quatrième film est très ouvert”, a déclaré Winters, faisant référence au quatrième film du reboot, “Fall”, dans lequel Rory (Bledel) dit à sa mère qu’elle est enceinte dans les derniers instants de la série. “Elle a dit: ‘C’est très ouvert pour que nous puissions facilement revenir.'”

En novembre 2023, Graham a déclaré Matins CBS“Il n’y a pas de discussion formelle sur la possibilité de recommencer. Il y a toujours cette peur de vouloir le laisser là où il est préférable de le laisser. Mais nous ne savions pas que nous reviendrions pour faire ces films Netflix, donc vous vraiment on ne sait jamais.”

