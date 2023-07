La star de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Shakti Arora s’ouvre sur un python entrant dans les décors; voici ce qui s’est passé

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a récemment connu un bond de 20 ans. Neil Bhatt, Ayesha Singh, Harshad Arora et d’autres ont quitté la série. Shakti Arora, Bhavika Sharma et d’autres ont rejoint le spectacle et ont fait avancer l’histoire. La nouvelle histoire de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a déjà intéressé tout le monde. Mais récemment, une chose intéressante s’est produite sur les plateaux de tournage. Depuis que le tournage de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est à Film City, Mumbai, un python est entré dans les décors du spectacle. Shakti Arora a partagé une vidéo sur le même sujet sur les réseaux sociaux. Maintenant, il en a aussi parlé.

Vie sauvage repérée sur les plateaux de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

Tel que rapporté par Hindustan Times, la star de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a déclaré que la situation avait été maîtrisée en 10 minutes, cependant, tout le monde a paniqué. Shakti Arora a révélé que le python pondait environ 150 œufs. Il a même partagé qu’il avait vu des cerfs et un serpent traverser la route. De plus, il a également partagé qu’un léopard est également arrivé sur les plateaux. L’acteur a déclaré que même s’il n’y avait personne sur les plateaux lorsque Leopard était sur le plateau, ils pouvaient le voir sur CCTV. Il a en outre ajouté: « Les responsables de la faune en poste à l’intérieur de Filmcity nous ont dit que les léopards ne nous attaqueraient pas à moins et jusqu’à ce que nous ayons peur ou que nous les provoquions. Nous sommes très prudents sur les plateaux. J’essaie de ne pas être complètement seul et d’avoir quelqu’un toujours avec moi. On ne sait jamais, pendant les tournages de nuit… nous sommes une prise très facile pour eux. Bina baat ke khoon chaka doon unhe, uska matlab nahi. Pendant les moussons, les serpents sortent aussi de leurs cachettes.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin se porte bien dans les charts TRP. Même après le saut, les fans sont accrochés au spectacle. Bhavika Sharma joue le rôle de Saavi – Ayesha Singh alias Sai et Neil Bhatt alias la fille de Virat dans la série. Shakti Arora joue le rôle d’Ishaan. Leur alchimie a déjà intrigué les fans.