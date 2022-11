La star de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Neil Bhatt s’ouvre pour la première fois sur le voyage de SaiRat [Exclusive]

Ayesha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma émission de télévision vedette Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des meilleures émissions de télévision TRP du pays. Il domine les cœurs depuis deux ans maintenant. Aïcha joue Sai JoshiNeil joue Virat Chavan et Aishwarya Sharma joue Pakhi dans l’émission de télévision populaire. Le temps a littéralement filé pour Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin et il a continué à grandir et à gagner des cœurs. Le spectacle a été le plus parlé et a tout affronté, que ce soit l’amour du public ou les critiques. A Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin un voyage très tumultueux de SaïRat, Sai et Virat. Les deux ont une énorme base de fans en ligne. Nous sommes entrés en contact avec Neil Bhatt, qui a mis tout son cœur dans le parcours de Sairat dans la série.

Neil Bhatt alias Virat s’ouvre sur le voyage de SaiRat à Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin

SaiRat a été une émotion pour beaucoup d’observateurs ardents de l’émission télévisée. Depuis deux ans, les fans ont été fortement investis dans SaiRat, ce qui en fait une tendance quotidienne dans Entertainment News. Ils espèrent que les choses s’amélioreront bientôt. BollywoodLife a demandé à Neil Bhatt de partager ses réflexions sur Ayesha Singh et le parcours de son alias SaiRat dans la série. Neil a dit que le voyage continue. L’acteur mentionne que chaque relation a différentes étapes telles que se rencontrer, faire connaissance, aimer et aimer et il y a aussi des combats et probablement aussi s’éloigner pour revenir à nouveau.

Vérifiez la promo Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ici:

Décrivant le voyage en cours de SaiRat, Neil Bhatt dit que c’est à ce stade où “il y a beaucoup de méfiance et d’angoisse. Il y a beaucoup de sentiments refoulés auxquels on n’a pas répondu.” Élaborant sur la même chose, Neil ajoute que parfois on entre dans une relation sans les connaître complètement, mais il y a tellement d’amour à cause duquel ils se réunissent. Et plus tard, on se confronte à la réalité, c’est pourquoi il y a beaucoup de malentendus. Et c’est ce qui est arrivé à Sai et Virat. Neil dit que les scénaristes ont prévu quelque chose à l’avance pour Sai et Virat et que même lui attend avec impatience ce qui les attend tous les deux.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Pakhi appeler Sai dans un café et lui demander de retourner à Kankauli ou à tout autre endroit. Sai dit qu’elle a fait de son mieux pour convaincre Virat mais il semble catégorique. Plus tard, il semble que Virat ait tout entendu des discussions de Pakhi et Sai. Comment va-t-il réagir ?