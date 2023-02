La star de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Ayesha Singh RÉAGIT aux commentaires négatifs et durs; dit: ‘Ils le font pour le temps passé’

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a une énorme base de fans en ligne et hors ligne. C’est l’une des émissions de télévision les plus regardées du pays avec Aïcha Singh comme Sai Joshi, Neil Bhatt comme Virat et Aishwarya Sharma comme Pakhi. Le triangle amoureux a commencé en 2020 et domine les cœurs depuis, occasionnellement en tête des charts TRP. Ayesha Singh a fait ses débuts à la télévision avec Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Elle a joué Sai Joshi brillamment. Il ne serait pas faux de dire qu’Ayesha Singh a maintenant sa propre célébrité. Parlant de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, l’actrice a réagi aux critiques excessives.

Ayesha Singh de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin s’ouvre sur les critiques

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une de ces émissions de télévision qui fait chaque jour la une des journaux dans la section Entertainment News. Et maintenant, l’actrice principale Ayesha Singh a fait la une des journaux pour sa déclaration sur les critiques et les commentaires négatifs. Ayesha a déclaré qu’elle avait toujours été ouverte aux critiques créatives du spectacle et des performances. Ayesha dit qu’ils travaillent tous uniquement pour le public et que parfois, ils ne connaissent pas la longue histoire derrière les morceaux qui sont introduits. L’actrice dit qu’elle prend les critiques de manière constructive et dans sa foulée car elle sent qu’elles la guident.

Ayesha Singh RÉAGIT aux commentaires négatifs

L’actrice populaire Ayesha dit qu’il y a des gens qui sont durs avec les autres. De nombreux membres de la distribution tels que Aishwarya Sharma, Neil Bhatt, Bharti Patil, Kishori Shahane et d’autres sont détestés pour leurs personnages. Ayesha dit qu’elle ne peut rien faire d’autre que leur demander de ne pas être si durs et d’essayer d’expliquer leurs sentiments de manière plus polie. Ayesha Singh dit aussi qu’elle a vu beaucoup de gens changer. Mais pour ceux qui n’écoutent pas ou ne changent pas, Ayesha a déclaré à ETimes : “Il y a aussi des gens qui n’écoutent pas et je pense que dans de tels cas, l’ignorance est un bonheur parce qu’ils le font pour passer le temps.” Ayesha ajoute qu’elle n’avancera pas dans la vie si elle garde toute la haine et les commentaires négatifs dans son cœur et y réfléchit.