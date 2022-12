La star de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Ayesha Singh parle de son lien étroit avec les co-stars Aria, Kishori Shahane, Mitali Nag et plus

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est l’une des émissions de télévision les plus regardées et les émissions de télévision les plus discutées en ligne. Il met en vedette Aïcha Singh comme Sai Joshi, Neil Bhatt comme Virat Chavan et Aishwarya Sharma comme Pakhi. Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin a une distribution d’ensemble qui domine les cœurs depuis des années maintenant. L’émission figure dans le TOP 5 des charts TRP depuis qu’elle a commencé à être diffusée à la télévision. Tournant depuis plus de deux ans, les acteurs de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin sont devenus comme une famille. Récemment, dans une interview, Ayesha Singh alias Sai a été interrogée sur son lien avec ses partenaires et voici ce qu’elle a à dire…

Ayesha Singh s’ouvre sur son lien avec ses coéquipiers

Ayesha Singh continue souvent d’être à la mode dans les actualités télévisées et les actualités du divertissement. Elle est devenue un nom familier après avoir joué le rôle de Sai Joshi dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Dans une interview avec ETimes, Ayesha Singh a été interrogée sur son lien avec ses partenaires. Elle a partagé qu’elle partageait d’excellents rapports avec toutes ses co-stars. Actuellement, elle est très proche d’Aria Sakaria qui joue sa fille à l’écran, Savi dans Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. “Elle est très proche de mon cœur”, a déclaré Ayesha.

Parlant de ses autres co-stars, Ayesha Singh a déclaré qu’elle était très amie avec Kishori Shahane alias Bhavani Kaku, la matriarche stricte et orthodoxe de Chavan Nivas. Ayesha est proche de Yogendra Vikram Singh qui a joué Samrat dans la série. Elle partage également un grand lien avec Tanvi Thakkar et Mitali Nag alias Shivani Bua et Devi Tai. Ajoutant, Ayesha a déclaré: “Sinon, j’ai un bon rapport avec tout le monde sur les plateaux.”

Regardez la vidéo touchante d’Ayesha Singh avec Aria ici :

Prochainement Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist

Dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, nous verrons Virat, Sai, Pakhi et d’autres entrer dans un accident de bus. Sai et Pakhi sont aux deux extrémités, suspendus à la porte du bus alors que le bus est sur une falaise. Virat est déchiré entre qui sauver. La promo est devenue virale depuis un certain temps déjà.