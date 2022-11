La star de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Ayesha Singh, a fait sa PREMIÈRE bobine avec CETTE co-star des décors [Watch]

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est la MEILLEURE émission télévisée du pays mettant en vedette Aïcha Singh, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma. L’émission a commencé il y a plus de deux ans et a conservé une place dans le TOP 5 des charts TRP. Ayesha Singh a fait ses débuts en tête en tant que Sai Joshi. Elle a gagné beaucoup de cœurs depuis le début de la diffusion de l’émission. Aujourd’hui, nous sommes ici avec un retour sur la première bobine d’Ayesha des ensembles de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Ce n’est ni avec Neil ni avec Aishwarya mais avec Siddharth Bodke alias Jagtap. Ayesha avait fait une farce à Siddharth sur les plateaux après que sa farce ait échoué sur elle. C’est un BTS et un drôle en plus. Découvrez leur conversation hilarante après que l’acteur a découvert la farce d’Ayesha ci-dessus.

Pendant ce temps, actuellement, en plus de jouer à Jagtap, Siddharth Bodke gagne également les cœurs avec son rôle dans Ajay Devgn, la star de Tabu Drishyam 2.