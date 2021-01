Le chanteur de Gerry And The Pacemakers, Gerry Marsden, dont les tubes incluent Vous ne marcherez jamais seul, est décédé à l’âge de 78 ans.

Son ami, le diffuseur Pete Price a annoncé la nouvelle en disant: « C’est le cœur très lourd après avoir parlé à la famille que je dois vous dire que le légendaire Gerry Marsden MBE après une courte maladie qui était une infection dans son cœur est malheureusement décédé .

« Envoi de tout l’amour du monde à Pauline et à sa famille. Tu ne marcheras jamais seul. »

Image:

Gerry Marsden avec Gerry et les stimulateurs cardiaques dans les années 1960. Pic: Denis Cameron / Shutterstock



Marsden, né dans la région de Toxteth à Liverpool en 1942, est peut-être surtout connu pour avoir couvert Vous ne marcherez jamais seul avec son groupe – ce qui a conduit le Liverpool FC à l’adopter comme devise officielle.

Il a également écrit des succès des années 60 tels que Ferry Cross the Mersey et Don’t Let the Sun Catch You Crying.

Gerry et les Pacemakers ont suivi les Beatles dans le succès des charts, en commençant une scène musicale locale Merseybeat à Liverpool, mais le groupe d’origine s’est séparé plus tard en 1967, après avoir vu une baisse de popularité.

Les hommages pour le chanteur ont été dirigés par Frankie Goes au leader hollywoodien Holly Johnson, qui a déclaré: « Je suis désolé d’apprendre le décès de Gerry Marsden, quelle légende de Liverpool. Je suis ravi de l’avoir rencontré. »

Lieu légendaire de Liverpool Le Cavern Club, que Marsden a joué plus de 200 fois, a qualifié le Liverpudlian de « légende » et de « très bon ami ».

Le club a tweeté qu’il était « dévasté » d’apprendre sa mort.

Dévasté d’apprendre le décès de Gerry Marsden plus tôt dans la journée. Le mot légende est souvent surutilisé mais Gerry n’était pas seulement une légende, mais aussi un très bon ami de The Cavern. pic.twitter.com/74HQZP4gio – Le Cavern Club (@cavernliverpool) 3 janvier 2021

Le Liverpool FC a également tweeté son hommage au chanteur en déclarant: « C’est avec une telle tristesse que nous apprenons le décès de Gerry Marsden. Les paroles de Gerry vivront éternellement avec nous. Vous ne marcherez jamais seul ».

Peter Moore, ancien PDG du Liverpool FC, a partagé une vidéo de Marsden sur les terrasses d’Anfield chantant Vous ne marcherez jamais seul en 2018, qualifiant la nouvelle de sa mort de « tragique ».

Le diffuseur Piers Morgan a qualifié Marsden de « grand chanteur, grand personnage », tandis que l’ancien capitaine de Liverpool, Phil Thompson, a déclaré que « lui et son hymne resteront à jamais dans nos cœurs ».

Image:

La version de Gerry Marsden de Vous ne marcherez jamais seul l’a conduit à être un hymne de Liverpool



Le présentateur de radio Tony Blackburn a tweeté pour dire: « Tellement triste d’apprendre que Gerry Marsden est décédé. J’ai fait quelques concerts avec lui et il était super.

«RIP Gerry.

Le maire de Liverpool, Steve Rotherham, a également rendu hommage en déclarant: « J’ai perdu trop de bons amis en 2020, alors j’étais heureux de voir le dos de celui-ci. A été informé de la mort d’un autre de mes grands amis ce matin. Dévasté. »