La star de Geordie Shore, Sophie Kasaei, déclare que le casting “a lutté pour survivre” avec un salaire de 1 000 £ par mois

La star de GEORDIE Shore, Sophie Kasaei, 32 ans, admet que les acteurs de l’émission de téléréalité à succès ont “eu du mal” avec leurs salaires.

S’ouvrant sur leur situation financière au début de la série, Sophie a révélé que certains des acteurs étaient “sur les avantages sociaux” et “personne n’avait beaucoup d’argent”.

Sophie Kasaei a révélé qu'aucun des acteurs "n'avait beaucoup d'argent" au début du tournage et certains bénéficiaient d'avantages

Sophie est célèbre pour avoir joué dans la série télé-réalité MTV Geordie Shore en deux passages – de 2011 à 2013 et de 2016 à 2019.

La star, qui a commencé son parcours de télé-réalité sur Geordie Shore il y a 12 ans, a partagé: «Lorsque nous avons commencé l’émission, nous n’avons absolument rien.

«Le maximum que nous ayons jamais reçu était de 1 000 £ par mois et nous ne pouvions pas survivre avec cela, évidemment après impôts également.

“La plupart d’entre nous travaillaient au centre d’appels car à Newcastle, il y a beaucoup de centres d’appels car nous pouvons vous vendre le rêve, nous sommes très amicaux, chaleureux et dignes de confiance.

« L’inquiétude de ne pas avoir un revenu régulier était très effrayante. Vous ne pouvez pas non plus reprendre un travail normal. J’ai commencé quand j’étais enfant, il y a 12 ans.

En plus de lutter pour vivre avec le montant qu’elles recevaient chaque mois, Sophie a également révélé que les filles avaient plus de mal financièrement que les garçons.

“Les garçons gagnaient beaucoup d’argent grâce à des emplois en espèces, faisant des choses comme une heure de photos avec des fans et gagnant des milliers de dollars et ils le tuaient”, a-t-elle déclaré au podcast False Economy.

Sophie a ajouté : « Mais nous, les filles, étions en grande difficulté financière. Il n’y avait pas de médias sociaux, donc nous ne pouvions pas en tirer d’argent – ​​nous n’avions rien.

«Nous avons lutté pendant un certain temps et avons obtenu des cartes de crédit et tout ce genre de choses. Mais les choses ont changé et les filles ont commencé à gagner de l’argent.

S’ouvrant sur sa situation actuelle, la beauté de Geordie a admis qu’elle n’était “pas aussi riche que les gens le pensent”.

Mettant au lit les rumeurs selon lesquelles elle serait multimillionnaire, la femme de 32 ans a déclaré qu’elle était “probablement plus maigre que la plupart”.

Discutant d’un moment où elle s’est réveillée pour découvrir qu’elle n’avait que 5 £ sur son compte bancaire, Sophie a expliqué: «Ce qui empire les choses, c’est que même si j’avais 5 £ à la banque, tout le monde me regarde pense que je suis multimillionnaire en ce moment et ils pensent Je suis chargé et j’ai tout ce qu’ils ont toujours voulu, mais je suis probablement beaucoup plus maigre que le Joe Bloggs local en bas de la rue.





“Personne ne le saurait jusqu’à ce que je vous le dise maintenant, et nous devons être plus ouverts à ce sujet parce que les gens pensent qu’ils peuvent faire des émissions de téléréalité et gagner tellement d’argent, mais c’est difficile.

Sophie a déclaré qu’elle avait continué à investir une partie de son argent et a ajouté que son comptable, qu’elle décrit comme “comme une partie de la famille”, l’a aidée à comprendre ses finances.

« Un jour, le tapis roulant allait et venait et je n’atteignais pas le seuil de rentabilité. Je n’avais pas d’argent et je me suis réveillée avec 5 £ sur le compte et j’ai dû fermer mon entreprise, fermer les volets et recommencer », a ajouté Sophie.

Sophie vit actuellement dans une magnifique maison “Cinquante Nuances de Grey” – avec un club de strip-tease à l’arrière.

Sophie a fait visiter à The Sun Online la propriété Tyneside, qui comprend un jardin de style Love Island avec des miroirs et même un bain à remous.

Vous pouvez écouter l’intégralité de l’interview de Sophie en vous connectant au podcast False Economy

Sophie a admis que les garçons gagneraient de l'argent pendant que les filles se débattaient

Sophie a admis que son comptable l'avait aidée à comprendre les finances