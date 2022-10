La star de Geordie Shore semble méconnaissable dans un cliché majeur

Une star de GEORDIE Shore semble méconnaissable dans un cliché rétro partagé sur ses réseaux sociaux.

Marty McKenna, 28 ans, a posté une vieille photo de lui-même avec un copain clairement prise il y a des années, et l’a sous-titrée avec un emoji riant.

Marty McKenna avait l’air méconnaissable dans le cliché de retour[/caption]

La star de télé-réalité a maintenant 28 ans[/caption]

Marty est devenu célèbre dans l’émission à succès Geordie Shore[/caption]

En un clin d’œil, la star de télé-réalité a l’air visiblement différente de ce qu’elle est maintenant et arbore des cheveux beaucoup plus foncés.

Marty et son copain s’accrochent aux boissons sur la vieille photo et semblent être une boîte de nuit, avec “Je suis VIP” écrit sur la photo.

Des années plus tard, la star a l’air très différente et arbore des mèches blondes claires.

Marty a mené une vie colorée pendant son séjour sur Geordie Shore et Ex On The Beach.

Avant Geordie Shore, Marty a joué dans la troisième série d’Ex On The Beach avec Jordan Davies, Megan McKenna, Stephen Bear, le gagnant du Celebrity Big Brother, et Vicky Pattison, la star de I’m a Celeb.

Il a rejoint la saison dans l’épisode deux et a dû faire face à deux ex, Jemma Lucy et Sarah Goodhart, pendant qu’il était dans la série.

La star a rejoint Geordie Shore en 2016 pour la saison 12.

Il connaissait déjà quelques acteurs et avait fait la fête avec eux avant de rejoindre la série.

Il a été limogé en 2018 après un mauvais comportement continu.

Avant de rejoindre Geordie Shore, Marty était déjà sorti avec sa coéquipière Chloe Ferry.

Marty a déclaré à The Sun Online à l’époque: “Nous ne sommes pas seulement les meilleurs amis, nous sommes des âmes sœurs, mais nous sommes trop jeunes pour nous installer.”

Marty est sorti avec Chloé pendant quatre ans avant de se séparer définitivement en 2016.

En plus de Chloé, Marty a également embrassé un certain nombre d’autres membres de la distribution, dont sa meilleure amie Marnie Simpson, Charlotte Crosby, Elettra Lamborghini et son ancienne flamme Sarah Goodhart.

Plus tôt cette année, il a été vu sur Celebs Go Dating et il n’a pas apprécié qu’une beauté brune lui dise qu’il n’avait aucune chance.

La réponse stupéfaite de la star de Geordie Shore l’a amenée à plaisanter : « Voulez-vous de l’eau ? Tu veux que je t’évente ?”

Il a riposté : « Non, ça va. En fait, j’apprécierais vraiment que vous vous fassiez foutre.

La réponse grossière a choqué le groupe.

« C’est un peu impoli, dit-elle.

Marty a répondu: “Je pense que ce que vous avez dit est grossier.”

Elle lui a dit : “C’est de la plaisanterie et tu as franchi la ligne en me parlant comme ça.”

Marty est également apparu sur Ex on the Beach et Celebs Go Dating[/caption]