La star de Geordie Shore semble méconnaissable après la transformation des cheveux

Un favori de GEORDIE Shore teste si les blondes le font mieux après avoir relooké sa coiffure.

Chantelle Connelly, 33 ans, a rejoint Geordie Shore début 2016 dans le cadre des nouveaux ajouts à la série 12 de la série à succès.

Getty – Contributeur

Une star de Geordie Shore a révélé sa transformation capillaire spectaculaire[/caption] Instagram/@chantellegshorenew

Chantelle Connelly a changé ses mèches brunes pour blondes[/caption] Getty – Contributeur

La star de MTV a révélé sa transformation d’image sur Instagram[/caption]

La mère de l’un d’eux a récemment donné un premier aperçu de son look relooké sept ans après son passage à l’écran et maintenant elle a frappé l’eau de Javel pour sa nouvelle coiffure.

Chantelle a posté un instantané de ses superbes mèches blondes brillantes sur Instagram en un clin d’œil qui l’a vue allongée sur son lit.

Elle avait brossé ses longues mèches sur une épaule dans une pose qui mettait en valeur ses nouveaux reflets à la perfection.

Les anciens de MTV lui ont ébouriffé les cheveux avec les mains et se sont allongés les seins nus sur son lit.

Elle a ensuite montré son maquillage parfaitement appliqué en faisant la moue à la caméra.

Le favori de Geordie Shore a ensuite ajouté la légende effrontée : « Pillow talk… » suivi d’un nuage Emoji.

Ses fans n’ont pas tardé à réagir, avec une seule écriture : « Wo ».

Un autre a alors écrit : « Parfait ».

Elle avait auparavant posé complètement nue pour montrer son corps post-bébé après avoir accueilli son premier enfant.

Chantelle a confirmé qu’elle quittait l’émission en juin 2017 après une seule série, proclamant qu’il y avait « des choses plus importantes que la télé-réalité ».

Depuis, la brune est devenue maman d’un adorable petit garçon en 2019 et a changé de look.

Elle avait précédemment admis avoir subi un lifting des fesses en 2018.

Après une seule série, Chantelle a décidé d’arrêter.

Elle a fait son annonce sur Twitter et a écrit : « La célébrité et l’argent ne sont pas tout… La santé et le bonheur oui !! »

Le Sun Online avait précédemment révélé qu’elle avait quitté le plateau pendant le tournage à Kavos et était retournée à Newcastle pour retrouver son petit ami de l’époque, Tommy Sayers.

Un initié de la série nous a dit : « Le cœur de Chantelle n’y est plus depuis que le casting a commencé à tourner la nouvelle série. Elle a beaucoup d’histoire avec Tommy et c’était soit lui, soit la série, alors elle a décidé d’arrêter par amour.

Les choses se sont refroidies rapidement entre Chantelle et ses co-stars après avoir quitté la série, Chantelle les qualifiant de « serpents à deux faces » et annonçant qu’elle « ne les pisserait pas s’ils étaient en feu ».

S’adressant à MTV depuis sa ville natale de Newcastle, elle a déclaré: «J’ai quitté la série parce que je ne supportais plus de vivre avec des personnes à deux visages.

« Je trouve la maison très sinueuse. J’ai l’impression d’être le seul dans la maison qui soit réel.

« Si j’avais quelque chose à dire à quelqu’un, je serais le premier à le lui dire en face.

«Tout le monde dans cette maison semblait avoir du mal à faire ça. Ce n’étaient que des chuchotements chinois au lieu de nous approcher.

Pourtant, elle a clairement arrangé les choses avec ses anciennes co-stars, montrant son look glamour au mariage de Marnie.

Getty – Contributeur

Chantelle, extrême gauche, a rejoint le casting de Geordie Shore en 2016[/caption] Getty

Elle est partie un an plus tard après avoir qualifié certaines de ses co-stars de « serpents »[/caption] Instagram

Chantelle publie souvent des clichés sexy sur sa page Instagram[/caption]