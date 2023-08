La star de Geordie Shore, Ricci Guarnaccio, admet qu’il y a un coéquipier à qui il ne parlera plus jamais

La légende de GEORDIE Shore, Ricci Guarnaccio, a admis qu’il y avait un coéquipier avec qui il ne parlait toujours pas.

Le joueur de 26 ans a rejoint pour la première fois l’émission à succès de MTV en 2012 et les téléspectateurs ont été immédiatement captivés par sa relation très tumultueuse avec Vicky Pattison.

Getty

Ricci a déclaré qu’il n’était toujours pas en bons termes avec Vicky Pattison[/caption]

Le couple – qui a passé des heures à se disputer ivre – a fini par se fiancer avant une séparation très amère.

Et il semble que le temps ne soit pas un guérisseur pour eux. Lorsqu’on lui demande s’ils parlent encore, Ricci nous répond : « Non, certainement pas. Je lui souhaite tout le meilleur. Je pense que nous avons beaucoup grandi tous les deux.

« Cela aurait été bien de l’avoir avec Gaz pour les retrouvailles. Nous avons tous commencé ensemble, mais c’est comme ça.

Ricci a d’abord quitté Geordie Shore après la cinquième série, mais est revenu en 2016, puis est revenu pour la récente réunion.

Il dit que le tournage cette fois-ci était beaucoup plus agréable – parce qu’il n’était pas en couple : « Je ne suis pas dans cette relation volatile, 24h/24 et 7j/7.

« C’était assez difficile avec Vicky à l’époque », explique-t-il.

«Entre moi et elle, nous avons fait Ex On The Beach ensemble, ce fut une course assez difficile pour nous deux et pour tout le monde dans la maison. C’était l’un des scénarios les plus forts de la maison.

« C’était assez brutal. Dans un sens, cela nous a donné à tous les deux de grandes carrières, bizarrement.

Ces jours-ci, Ricci est un producteur de musique à succès – son dernier single avec Josh Goodwill, Happy Place, progresse actuellement dans les charts du club et il a été présenté trois fois sur Love Island cette série.

Parlant de son changement de carrière, Ricci déclare : « Au cours des dernières années, depuis que je suis entré dans la musique, cela a été un peu un processus d’apprentissage, mais j’y arrive. J’ai une énorme passion pour ça et le voir jouer sur Love Island, ça vaut la peine.

Planète Photos

Ricci et Vicky ont passé la majeure partie du spectacle à se disputer[/caption]