La star de « General Hospital », Johnny Wactor, est décédée dans les bras d’un collègue après une fusillade

Un collègue de Hôpital général La star Johnny Wactor rend hommage à « l’un des meilleurs hommes que j’ai jamais connu » après qu’il ait été tué dans un vol qui a mal tourné et qu’il soit tragiquement mort dans ses bras le 25 mai.

Dans une longue publication sur Instagram publié mercredi, Anita Joy a écrit qu’elle était avec Wactor, 37 ans, pendant ses derniers instants après qu’il ait été mortellement abattu. Elle a déclaré qu’elle et l’ancienne star du feuilleton quittaient leur travail ensemble au complexe de restauration et de divertissement Level 8 dans le centre-ville de Los Angeles tôt samedi matin lorsqu’ils ont rencontré trois hommes qui « essayaient de voler une pièce de voiture » dans le véhicule de Wactor.

« Mon ami depuis 8 ans est passé de rire ensemble, travaillant côte à côte, quittant notre quart de barman et marchant vers nos voitures, à mourir dans mes bras dans les rues de DTLA dans les heures sombres de 3 heures du matin », a-t-elle écrit. « Tout s’est passé en un instant, j’en suis venu à le décrire comme un verre d’eau qui se renverse et que vous vous démenez pour l’attraper et l’empêcher de se renverser complètement, mais il coule juste entre vos doigts et disparaît. »

Johnny Wactor.

Albert L.Ortega/Getty



Dans son message, Joy a expliqué qu’elle et Wactor avaient repéré les voleurs et les avaient « approchés avec prudence », leur avaient demandé ce qu’ils faisaient et leur avaient demandé de partir avant que Wactor ne soit abattu.

«Johnny était entre moi et l’homme qui lui avait tiré dessus. Lorsque j’ai entendu le coup de feu retentir dans la nuit, il est tombé avec force dans mes bras et alors que je l’attrapais, j’ai crié: ‘Chérie, ça va?’ Et il a seulement répondu : « Non ! Tir !’ », se souvient-elle. « Nous sommes tombés dans la rue où j’ai poussé mes jambes sous lui et j’ai essayé de maintenir son corps debout tout en criant à l’aide et en lui criant de rester avec moi. »

Joy a déclaré qu’un agent de sécurité de niveau 8 nommé Bryan était passé par hasard sur les lieux et avait appelé le 911 avant de commencer à l’aider à administrer les premiers soins. « Nous avons attaché ma veste en jean autour de lui pour arrêter le saignement et Bryan a essayé la RCR sur lui », a-t-elle ajouté. «Je suis tellement reconnaissant que Bryan soit là, essayant de toutes ses forces de sauver Johnny. C’était une blessure trop rapprochée, trop extrême pour qu’il puisse y survivre, mais mon Dieu, il s’est battu pour rester.

Elle a conclu : « J’ai le cœur brisé et je suis très en colère. Ma seule paix est que j’étais avec lui et cela ne lui est pas arrivé seul – ma seule autre paix sera de voir ces horribles hommes traduits en justice.

Dans la légende du message, Joy se souvient de Wactor et de sa capacité « à faire en sorte que chacun se sente si spécial », notant qu’« il illuminait n’importe quelle pièce » et « traitait tout le monde avec amour, respect et compassion », quoi qu’il arrive. « Un simple regard dans ses grands yeux bleus, suivi d’un grand sourire maladroit, Johnny vous a fait l’aimer instantanément », a-t-elle écrit. « Absolument l’un des meilleurs hommes que j’ai jamais connu. Je suis tellement reconnaissante d’avoir fait partie de son monde et lui, du mien.

Elle a poursuivi: « Mon cœur est brisé par sa perte, mais je crois que j’ai gagné le meilleur ange gardien qui soit. Je t’aime Johnny Wacky.

Joy a réaffirmé que non seulement « ces criminels doivent être arrêtés », mais que Level 8 doit également « fournir un parking à son personnel travaillant tard le soir » pour éviter que cela ne se reproduise.

« Si vous pouvez contribuer aux besoins de sa famille, s’il vous plaît, faites-le. Ils sont à l’autre bout du pays et cela va leur demander beaucoup de ressources émotionnellement et financièrement pour ramener Johnny chez eux », a-t-elle conclu. « Son Lien GoFund Me est dans ma bio. »