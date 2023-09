La star de « General Hospital », John J. York, a révélé plus tôt ce mois-ci qu’il prendrait une « brève pause » dans le programme en attendant des « informations importantes ».

Après avoir dit à ses abonnés sur X, anciennement Twitter, « Attendez bien, et je vous contacterai », hier soir, la star du feuilleton a révélé la raison dévastatrice de son départ : deux diagnostics de troubles du sang et de la moelle osseuse.

« J’ai dit que j’allais vous donner une mise à jour sur la raison pour laquelle je prends une petite pause de ‘General Hospital’ et la voici », a commencé York dans une vidéo. « Ainsi, en décembre 2022, on m’a diagnostiqué un syndrome myélodysplasique, ou SMD, et un myélome multiple latent – ​​deux troubles du sang et de la moelle osseuse. »

Le National Cancer Institute définit le SMD comme un « groupe de cancers dans lesquels les cellules sanguines immatures de la moelle osseuse ne mûrissent pas ou ne deviennent pas des cellules sanguines saines ». Il définit le myélome multiple latent comme « un état précancéreux qui altère certaines protéines du sang et/ou augmente le nombre de plasmocytes dans la moelle osseuse, mais qui ne provoque pas de symptômes de maladie ».

Selon l’institut, près de la moitié des personnes diagnostiquées avec une maladie précancéreuse développeront un myélome multiple sur une période de cinq ans.

« Au cours des derniers mois, j’ai subi trois biopsies de moelle osseuse, de nombreux traitements de chimiothérapie, j’en ai une autre dans quelques semaines et je me rapproche d’une greffe de cellules souches sanguines », a déclaré l’homme de 64 ans. -ancien partagé.

« J’ai travaillé avec des personnes formidables chez Be The Match pour trouver un donneur potentiel sur leur registre. »

« Si c’est possible et que vous envisagez de devenir donneur, en rejoignant leur registre, non seulement pour moi mais pour des milliers et des milliers d’autres personnes qui ont besoin d’un donneur, allez sur bethematch.org/matchformac », a-t-il humblement demandé.

« Je veux juste vous remercier pour tout votre soutien au fil des années. Ce n’est pas un au revoir, c’est juste ‘Au revoir' », a-t-il admis. « Je vais devoir faire une pause pendant au moins trois, peut-être quatre mois, mais je reviendrai. Quelqu’un a dit un jour : ‘Je reviendrai' », a-t-il déclaré, faisant référence à la phrase emblématique « Terminator » d’Arnold Schwarzenegger. .

« Merci beaucoup. Découvrez Be the Match. Faites tout ce que vous pouvez. Et merci pour votre patience, merci pour votre temps, merci pour vos prières. Je vous tiendrai au courant. À bientôt », a-t-il conclu.

York est présent sur les écrans de télévision depuis 1982, mais sa carrière dans le feuilleton a débuté en 1991.