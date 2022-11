La star de Gavin & Stacey, Alison Steadman, fond en larmes à la découverte qui a changé sa vie sur DNA Journey

La star de GAVIN et Stacey, Alison Steadman, a fondu en larmes après avoir découvert que son père avait été adopté.

L’actrice – qui a joué l’adorable Pam Shipman dans la sitcom à succès de la BBC – a révélé que ni son père George ni sa famille n’étaient au courant qu’il avait été adopté.

La star de 76 ans a été dévastée d’apprendre que sa grand-mère n’était pas biologiquement liée à elle.

Alison, qui a été rejointe par la co-star Larry Lamb dans l’émission, a été choquée par la nouvelle qui a changé sa vie, qui lui a été révélée dans l’épisode de ce soir après que des chercheurs ont creusé dans son histoire ADN.

Alison est née à Liverpool de Marjorie et George Percival Steadman, et était la plus jeune de trois sœurs.

La star de la télévision Alison a déclaré à Larry, 75 ans, qu’elle avait été informée hors caméra que son père avait huit mois lorsqu’il a été adopté.

En discutant de la révélation avec les chercheurs, ils lui ont dit qu’ils avaient analysé son ADN pour découvrir les origines de votre lignée, qui remontent à l’île de Man.

Mais le chercheur a expliqué qu’il n’y avait aucun lien génétique avec elle-même et d’autres personnes ayant un lien génétique avec la lignée Steadman.

Après avoir entendu la nouvelle choc, Alison a fondu en larmes et a dit à Larry : « Je n’ai pas pu te le dire, mais on a découvert que mon père avait été adopté.

“Personne ne le savait, personne n’a jamais dit un mot dans la famille.”





De plus en plus étouffée, Alison a déclaré: “J’ai vraiment du mal à croire qu’il était proche de sa mère.

«On pourrait penser que s’il avait été adopté quelque part dans le sens, quelque chose aurait été dit.

“Il était beaucoup plus jeune que son frère et sa sœur et ne leur ressemblait pas du tout, mais nous n’y pensions pas du tout.”

Dans des flots de larmes, elle a poursuivi : « Si c’est vrai, je ne sais pas quoi dire, je trouve juste ça assez triste.

“Cela signifie simplement que je ne suis pas lié à ma grand-mère.”

Elle a rappelé les derniers moments qu’elle a partagés avec son père avant son décès et a déclaré que le contrôleur de production George avait été un merveilleux modèle.

L’actrice de Life a appris qu’ils avaient retrouvé sa véritable grand-mère paternelle, May Craine, sur l’île de Man.

La favorite de la télévision a découvert qu’elle avait aussi une autre tante, appelée Margret, qui était la plus jeune fille de May.

S’adressant à Larry, Alison a déclaré: “J’essaie toujours de tout digérer, ce n’est pas facile

“Je continue de voir mon père et ma grand-mère, l’image d’eux, et je continue de réaliser à quel point mon père était différent.”

Alison a été bouleversée alors qu’elle se rendait sur la tombe de sa grand-mère, décédée en 1977, à l’âge de 89 ans.

“Ce n’est pas ce que je pensais faire ce matin”, a déclaré Alison.

“C’est étrange de penser que la mère de mon père est ici.”

Plus tôt cette semaine, l’actrice a parlé de la révélation choc sur Good Morning Britain.

Elle a dit aux hôtes Susanna Reid et Ed Balls: “Je ne pense pas [my father] connaissait. Il avait huit mois.

“‘J’étais tellement content d’avoir Larry avec moi honnêtement parce que j’étais tellement bouleversé par ça, je l’étais vraiment.”

Elle a dit: “Ma grand-mère, ma tante, mon oncle, ils ont tous connu [and] ils ne me l’ont pas dit, mais c’étaient des gens adorables c’est l’essentiel et je les aime en morceaux.

“Mais découvrir soudainement que ma grand-mère n’était pas ma grand-mère telle qu’elle était, était assez bouleversant.”

