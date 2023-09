La star de Gardener’s World, Monty Don, rend les fans fous alors qu’il pose avec les co-animateurs préférés des fans avant le dernier épisode

La star mondiale de GARDENER, Monty Don, a laissé les fans évanouis après avoir posé avec les co-animateurs préférés des fans avant le dernier épisode.

L’Instagram officiel de l’émission a publié une photo du légendaire présentateur de la BBC avec ses camarades bien-aimés de Fury.

Instagram

Monty, 68 ans, est connu pour son dévouement envers ses fidèles amis chiens, et il a eu la chance d’en avoir un certain nombre au fil des ans.

Sur le cliché, on peut le voir tenant l’un de ses chiens tout en souriant à la caméra.

Ses deux autres co-stars de Fury sont perchées sur le sol à côté de lui, alors qu’il est assis dans un fauteuil à bascule portant des bottes en caoutchouc vertes.

Les fans se sont déchaînés devant la photo, et beaucoup ont consulté la section commentaires pour complimenter l’expert en jardinage.

L’un d’eux a écrit : « C’était un super spectacle et Ned était luxuriant… »

Un deuxième a ajouté : « Quelle magnifique image ! »

Un troisième a commenté : « Vous avez l’air bien avec votre bouillotte en fourrure. »

Un quatrième a écrit : « Vous êtes tous fantastiques ! »

Un cinquième a écrit : « J’adore te regarder, toi et ces adorables chiots Monty ! »

La légende disait : « Nous sommes de retour à Longmeadow ce soir où il faisait tellement humide et venteux ! Rejoignez @TheMontyDon et le reste du gang plus tôt, à 19h30, sur BBC Two ou après sur @BBCIPlayer. À plus tard

Monty partage actuellement trois chiens avec sa femme Sarah, deux Golden Retrievers nommés Ned et Nell et un Yorkshire terrier nommé Patti.

La star avait auparavant un autre Golden Retriever, Nigel, qui est également apparu dans la série, mais il est malheureusement décédé en 2020.