La star mondiale des JARDINIERS, Adam Frost, a été inondée de soutien après avoir admis se sentir « submergé » dans un poste rare.

Adam, 53 ans, apparaît régulièrement dans l’émission de jardinage de la BBC et partage également des conseils avec les fans via ses réseaux sociaux.

Dans l’un de ses derniers articles, il a écrit : « Tirer le meilleur parti de votre jardin peut parfois sembler un peu écrasant, nous pouvons même nous demander si le jardin de notre voisin est plus beau que le nôtre.

Les partisans d’Adam n’ont pas tardé à accepter et à partager leur soutien, avec un écrit : « C’est très écrasant de garder [my garden] dans un état soigné, même si le devant et le dos ne sont que de petites zones !

Un autre a ajouté: «Tout à fait d’accord! J’adore mon jardin mais parfois il me submerge !

Adam a dit à ses abonnés qu’il avait beaucoup appris sur le bien-être mental ces dernières années.

Cela signifiait qu’il voulait se concentrer sur la transformation de son jardin en un espace où il pourrait passer du temps avec les personnes qu’il aime le plus pour l’aider à maintenir son bonheur et sa bonne santé mentale.

Et dans le but d’arrêter de créer un espace de jardin heureux devenant écrasant, la star de la télévision a révélé qu’il s’était associé à Argos pour organiser une collection afin de faciliter la tâche des gens.

Adam a rejoint Gardeners ‘World en 2016 aux côtés de Monty Don après s’être fait connaître grâce à son succès au Chelsea Flower Show.

Il dirige également sa propre entreprise de conception de jardins, Adam Frost Design, basée à Stamford, dans le Lincolnshire.