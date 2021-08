Deux ans après la fin de « Game of Thrones », Kit Harington s’est maintenant ouvert sur les problèmes de « difficultés mentales » provoqués par la série. L’acteur a révélé qu’il avait dû prendre une année sabbatique après la fin du drame primé aux Emmy Awards.

Harington est récemment apparu sur « The Jess Cagle Show » de SiriusXM où il a dit que cela était dû à la « nature » de la série intense et émotionnelle qui a « directement » laissé ses problèmes de santé mentale.

« J’ai connu des problèmes de santé mentale après Thrones, et pendant la fin de Thrones, pour être honnête », a déclaré Harington à Cagle. « Je pense que c’était directement dû à la nature de la série et à ce que je faisais depuis des années. »

Le joueur de 24 ans a déclaré qu’il avait décidé de faire une pause après « Game of Thrones » pour se concentrer sur lui-même et qu’il était heureux de sa décision.

« Je pense que j’ai fait une sorte de pause après Thrones où j’ai dit: » Je ne veux pas travailler pendant un an. Je veux vraiment me concentrer sur moi-même », et je pense que je suis vraiment heureux d’avoir fait cela », a déclaré Kit à Cagle.

Kit Harington a joué le personnage de John Snow dans « Game of Thrones » qui a duré jusqu’à huit saisons avant de se terminer. L’acteur a reconnu que la série « avait eu un réel impact culturel », ce qui est aussi l’une des raisons pour lesquelles il la regarde avec tendresse. En fait, au cours de celle-ci, il a rencontré l’actrice Rose Leslie qu’il a fini par épouser en 2018.

« Mon enfant est un résultat direct de Game of Thrones. J’ai toujours de très, très bons amis de cette émission », a déclaré Harington. « Cela n’a fait que des merveilles pour moi. »

Juste au moment où la série très acclamée a pris fin en mai 2019, il a été largement rapporté à la même époque que Kit s’était enregistré dans un établissement de santé mentale et de bien-être pour demander de l’aide concernant ces problèmes.

« Juste au moment où je voulais revenir au travail, la pandémie a frappé », a déclaré Kit à propos d’aller de l’avant. Récemment, l’acteur a filmé un épisode de « Modern Love », juste pour le plaisir, a-t-il déclaré.

« Vous n’avez pas à vivre dans cet endroit intense tout le temps », a déclaré Kit. « Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose qui soulage le poids ? Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose d’amusant ? »

Kit Harington sera prochainement vu dans « Eternals » de Marvel qui devrait sortir sur les écrans le 5 novembre.