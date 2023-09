La star de Game of Thrones, Sophie Turner, et Joe Jonas sur le point de divorcer ? Internet connaît une crise émotionnelle majeure [VIEW REACTIONS]

Joe Jonas et Sophie Turner dominent actuellement l’actualité. Les rapports suggèrent que le couple se dirige vers un divorce. Comme le rapporte TMZ, le mariage de Joe Jonas et Sophie Turner a traversé une période difficile et le couple envisage désormais de se séparer. Selon une source de la publication, Joe Jonas aurait déjà consulté des avocats spécialisés en divorce à Los Angeles et chercherait à mettre fin à sa relation avec Sophie Turner. Le couple est marié depuis quatre ans et a deux filles.

Les internautes incrédules face aux rumeurs de divorce de Joe Jonas et Sophie Turner

Selon les informations, la source déclare que le beau-frère de Priyanka Chopra, Joe Jonas, s’est occupé de leurs deux filles la plupart du temps pendant son voyage aux États-Unis. On rapporte que le couple a eu de sérieux problèmes au cours des six derniers mois et que leur relation a maintenant touché le fond. La nouvelle en a surpris plus d’un, mais il a également été noté que Joe Jonas ne portait pas son alliance lors de récentes sorties publiques. Des rapports indiquent également que Joe Jonas et Sophie Turner ont vendu leur maison à Miami. Bien que Sophie Turner et Joe Jonas n’aient pas encore abordé publiquement ces rumeurs, Internet connaît une crise émotionnelle majeure. De nombreux fans réagissent à la nouvelle et déclarent qu’elle est incroyable. Les fans qualifient cette nouvelle de choquante. Les fans déclarent qu’ils ont perdu confiance en l’amour. C’est d’autant plus choquant que c’est le 15 août dernier que Sophie Turner a partagé une jolie photo avec Joe Jonas.

Découvrez comment les internautes ont réagi aux rumeurs de divorce de Joe Jonas et Sophie Turner.

TF Joe Jonas et Sophie Turner divorcent ?? le véritable amour n’existe vraiment plus. seuls Ryan et Blake sont mon dernier espoir maintenant ? pic.twitter.com/1UZomPGBvS desiburgerbacha (@shortiekiddo28) 3 septembre 2023

les ruptures les plus choquantes de 2023 1. Taylor Swift et Joe Alwyn (=) 2. Sophie Turner et Joe Jonas (nouveau) 3. Ariana Grande et Dalton Gomez (-1) Il se passe du WTF cette année ? ver?nica ? (@VIsOnCorneliaSt) 3 septembre 2023

Joe Jonas? Joe Manganiello ? Joe Alwyn ? 2023 a vraiment été l’année des joevers pic.twitter.com/cFKRORdCBW Ron ? (@midnightstrack2) 3 septembre 2023

Je ne crois pas aux rumeurs de divorce de Joe Jonas et Sophie Turner jusqu’à ce que l’un d’eux ouvre l’application Notes pour nous le dire lui-même. Kiara (@latinaladybird) 3 septembre 2023

Jusqu’à ce que le couple fasse une annonce officielle, les rumeurs restent des rumeurs. Sophie Turner est surtout connue pour avoir joué Sansa Stark dans Game of Thrones.