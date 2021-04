La star de GAME of Thrones, Natalie Dormer, a révélé qu’elle avait secrètement donné naissance à une petite fille en janvier.

L’actrice de 39 ans a plaisanté: «Que peuvent faire les gens d’autre?»

Natale Dormer est devenue maman

Natalie – qui sort avec son collègue acteur David Oakes depuis 2019 – a annoncé la nouvelle de l’accouchement plus tôt cette année sur Esther Rantzen C’est après la vie Podcast.

«C’est la chose parfaite à faire pendant une pandémie – tomber enceinte, avoir un bébé», a dit Natalie en riant.

«Je sens que je suis probablement un peu un cliché, elle sera probablement assise dans un bar dans 30 ans un jour en disant:« Ouais, je suis un bébé COVID ».

«Je pense qu’il y aura beaucoup de bébés Covid parce que qu’est-ce que les gens peuvent faire d’autre, peut-être comme des bébés blitz?

Elle a donné naissance à une petite fille avec son petit ami David Oakes

Elle a joué Margaery Tyrell dans Game Of Thrones

Elle a ajouté: «Je suis amoureuse. Je suis absolument amoureuse, c’est une joie. Le sommeil a toujours été très important pour moi – c’est le seul inconvénient, mais vous savez que la nature est si intelligente que les hormones entrent en jeu. Alors vous le regrettez.

«Elle n’a que trois mois et elle est une joie absolue, je ne vais plus jamais me plaindre des heures de tournage parce que la privation de sommeil est autre chose.

«Les gens disent:« Toute votre vision de la vie va changer, et tout votre système de valeurs »et vous roulez en quelque sorte des yeux et dites« ouais, ouais »- et ensuite vous en avez un et vous dites:« Oh. Wow! »‘

Le joueur de 39 ans a également joué dans Anne Boleyn





Natalie a fait ses débuts à l’écran dans Casanova et a continué à jouer Anne Boleyn dans Les Tudors – un rôle pour lequel elle a été nominée avec deux prix Gemini de la meilleure actrice dans une série dramatique.

Mais Natalie est peut-être mieux connue pour avoir joué à Margaery Tyrell dans Game Of Thrones et Cressida dans The Hunger Games.