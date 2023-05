La star de Game of Thrones est méconnaissable après le relooking glam des années 80 pour le nouveau drame ITV

La star de GAME of Throne, Sophie Turner, est presque méconnaissable après avoir subi un relooking glam des années 80 pour son nouveau drame ITVX.

Le jeune homme de 27 ans devrait jouer dans le nouveau drame en six parties inspiré par la vraie voleuse de bijoux notoire Joan Hannington.

Game Of Throwbacks ! Sophie Turner est vêtue de la mode des années 80 alors qu'elle filme son nouveau rôle à la télévision au Royaume-Uni. La star de Game of Thrones a regardé des mondes loin de son personnage bien-aimé Sansa Stark alors que les caméras tournaient

Sophie, qui partage deux filles avec son mari Joe Jonas, 33 ans, était très différente de Sansa Stark dans Game of Thrones de HBO, le rôle qui a lancé sa carrière.

Joan se déroule dans le monde amusant, impétueux, lumineux et ambitieux des années 1980 à Londres et Sophie a regardé chaque centimètre du rôle dans les vêtements et la coiffure de son personnage.

Vêtue d’un manteau de fourrure blanc surdimensionné, d’un jean délavé à l’acide et de baskets montantes Reebok, l’actrice a complété son look avec des créoles dorées et des ongles peints en rouge.

Sophie a également échangé les tresses rouges de son personnage GoT contre une énorme crinière blonde décolorée rebondissante.

Le tournage se déroule actuellement à Herne Bay, dans le Kent, et Sophie a été rejointe par Jack Greenless, sa co-star dans la série.

Jack a conservé le look des années 80 en portant une veste en cuir noir, un pantalon élégant et des chaussures marron. Il arborait également une moustache et avait les cheveux lissés en arrière.

Discutant du projet passionnant, l’acteur a déclaré: «Je suis tellement excité de présenter l’histoire fascinante de la vie de Joan Hannington à l’écran dans Joan.

« Elle est l’une des figures les plus notoires de la pègre de Londres, ce qui lui a valu le surnom de » La marraine « .

« Une femme qui oscille entre sa carrière florissante et audacieuse de voleuse de bijoux, tout en essayant de récupérer sa fille des services sociaux, nous voyons une mère désespérée emportée dans le monde exaltant du crime. »

Les téléspectateurs seront d’abord présentés à Joan dans la vingtaine, un personnage fougueux, intransigeant et enivrant, qui n’est pas sans ses propres cicatrices profondes et sa vulnérabilité.

Alors qu’elle est une jeune mère aimante et aimante de Debbie, quatre ans, Joan est également dans un mariage désastreux avec un voyou violent.

Cependant, lorsqu’il part en fuite, Joan saisit le moment pour quitter son ancienne vie.

Inspirée par son désir de prendre soin de Debbie et de créer un foyer sûr pour sa fille, Joan prend des décisions déchirantes alors qu’elle vise une vie meilleure.

Sophie a été transformée en Joan Hannington, une voleuse de bijoux connue sous le nom de « La marraine » dans les années 1980 à Londres

Sophie enveloppée dans un énorme manteau de fourrure blanche et un jean délavé à l'acide pour les scènes

La maman de deux enfants portait des baskets Reebok et des créoles dorées pour inspirer le look des années 80

L'actrice d'ITV a été vue en train de filmer des scènes avec sa co-star Jack Greenless