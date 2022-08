La star de “Game of Thrones”, Emilia Clarke, reçoit des excuses de la part d’un responsable de la télévision australienne pour un commentaire sur une “fille courte et trapue”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un responsable de la télévision s’est excusé après avoir qualifié la star de “Game of Thrones”, Emilia Clarke, de “petite fille trapue”.

Le média australien Crikey a rapporté que le PDG de Foxtel, Patrick Delany, avait fait ces remarques désobligeantes lorsqu’il s’était adressé au public lors de la première projection de la série dérivée de l’émission HBO “House of the Dragon” à Sydney, en Australie, mardi.

Lors de son discours, le dirigeant de la télévision australienne a rappelé qu’il était en retard pour commencer à regarder la série à succès, dans laquelle Clarke jouait Daenerys Targaryen, et a partagé sa réaction à une scène charnière de l’épisode de la première de “Game of Thrones”.

“‘J’étais comme, ‘Qu’est-ce que c’est que ce spectacle avec la petite fille trapue qui marche dans le feu?'” a-t-il dit'”, selon Crikey.

Le point de vente a rapporté que le commentaire de Delany avait été mal accueilli par le public.

“C’était comme s’il s’attendait à ce que nous riions, mais les gens dans la salle étaient manifestement choqués”, a déclaré un participant à Crikey.

Un autre participant a déclaré: “Il y a eu un petit halètement.”

Foxtel a diffusé “Games of Thrones” en Australie tout au long de sa série de huit saisons et présentera en première le premier épisode de la série préquelle très attendue de l’émission à sa date de sortie mondiale le 21 août.

Suite au contrecoup de son insulte, un porte-parole du groupe Foxtel a présenté des excuses et clarifié les commentaires de Delany.

“Le groupe Foxtel s’excuse si ses remarques ont été mal comprises et ont causé une quelconque offense”, lit-on dans le communiqué de la société obtenu par The Wrap.

La société a poursuivi: “Le but était de transmettre que pour lui,” Game of Thrones “était quelque chose de très différent pour la télévision en 2011 et qu’Emilia Clarke est passée de relativement inconnue à l’un des acteurs les plus reconnus et les plus aimés de la télévision et du cinéma. .”

Les représentants de Clarke n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Selon un communiqué de presse de Foxtel, la finale de la série “Game of Thrones” a battu des records pour la société, attirant la plus grande audience nocturne de l’histoire de la télévision par abonnement.

Les attentes en matière d’audience sont élevées pour “House of the Dragon”, qui est basé sur le roman “Fire & Blood” de l’auteur de “Game of Thrones” George RR Martin en 2018. Le spectacle se déroule environ 200 ans avant les événements décrits dans “Game of Thrones”. et suivra l’histoire des ancêtres Targaryen de Daenerys.

“House of the Dragon” met en vedette Matt Smith, Emma D’Arcy, Milly Alcock, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Paddy Considine, Fabien Frankel et Sonoya Mizuno, entre autres.