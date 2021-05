La star de Game of Thrones dit que le fait d’être attaché et de faire du waterboard pendant le tournage d’une scène de torture était le «  pire jour de ma vie  »

La star de GAME Of Thrones, Hannah Waddingham, a revécu l’horrible scène de waterboard de la série – la surnommant le « pire jour de sa vie ».

L’actrice a joué Septa Unella dans la longue série HBO, l’adepte fanatique de The High Sparrow qui a crié de façon emblématique «Honte» à Cersei Lannister lors de sa marche nue d’expiation.

HBO

Hannah a passé 10 heures à faire du waterboard sur le tournage de Game Of Thrones[/caption]

Mais dans une scène de la saison six qui était difficile à digérer, Cersei a finalement récupéré son propre dos – en l’attachant à un socle et en la waterboarding avec du vin pour lui faire avouer qu’elle prenait plaisir à la regarder souffrir.

Discutant de la longueur du casting pour la scène, Hannah a déclaré à Collider’s Ladies Night que c’était le «pire jour de sa vie».

Dans une révélation choquante, Hannah a déclaré au panel: «Là, j’ai été attachée à une table en bois avec de grosses sangles appropriées pendant dix heures. Et certainement, à part l’accouchement, c’était le pire jour de ma vie.

«Parce que Lena [Headey, who played Cersei] était inconfortable de verser du liquide sur mon visage pendant si longtemps, et j’étais hors de moi.

Révélant qu’elle a décidé de supporter la torture de la vie réelle afin de convenir à la scène, elle a ajouté: «Je pouvais à peine parler parce que j’avais crié à travers la main de The Mountain.

«Donc je n’avais pas du tout de voix pour chuchoter à peine, des ecchymoses apparaissaient déjà comme si j’avais été attaquée et je me disais: ‘Je viens de faire du waterboard pendant dix heures’.»

Cependant, en tant que pro accomplie, elle a refusé de s’y attacher et a continué à souffrir pour le bien de la scène.

«La seule chose que je pensais à moi-même [was] «la société de production ne vous laissera pas mourir, alors continuez, soyez mal à l’aise». »

Après s’être sentie claustrophobe et légèrement effrayée par l’eau, Hannah a dit qu’elle devait en parler à un conseiller pour se sentir plus normale.

La scène était un ajout de dernière minute à l’histoire de rétribution de la saison six de Cersei – et dans les scripts originaux, elle était en fait censée être beaucoup plus horrible et brutale.





«Unella était censée être violée par The Mountain», a révélé Hannah.

«Je pense qu’ils avaient eu tellement de plaintes à propos du viol de Sansa qu’ils ont choisi de ne pas l’accepter.

De nos jours, Hannah est dans le monde beaucoup plus sûr et sain de Ted Lasso, la série télévisée d’Apple TV qui a pris d’assaut le monde.





Dans l’émission, basée autour de l’AFC Richmond, Hannah joue la propriétaire du club de football Rebecca, qui est toujours méprisée après que son mari trompeur l’ait quittée pour une personne de la moitié de son âge.

Initialement engageant l’Américain Ted Lasso dans le but de plonger le club dans la ruine financière pour se venger de son mari, elle s’est retrouvée à s’adoucir vers le personnage bien intentionné, joué par Jason Sudeikis.

Game Of Thrones est disponible sur Sky Atlantic.