La star de Gadar 2, Sunny Deol, va-t-elle quitter la politique et se concentrer davantage sur le cinéma ?

Gadar 2 reçoit tout l’amour du public. Le film a déjà franchi la barre des Rs 500 crores, et il se porte toujours très bien. Déol ensoleillé et Ameesha Patel sont de retour sur grand écran dans le rôle de Tara et Sakina. Leur jodi magique a une fois de plus réussi à attirer l’attention de tous. En plus d’être acteur, Sunny Deol est également homme politique et député de Gurdaspur. Il avait remporté les élections de 2019 avec une large marge pour remporter le siège à Gurdaspur.

Sunny Deol est récemment apparu dans Aap Ki Adalat et a parlé de son film, Gadar 2 et plein d’autres choses. Il a été interrogé sur sa faible participation aux sessions parlementaires. En parlant de la même chose, Sunny a admis que sa fréquentation était faible et que ce n’était pas une bonne chose.

Sunny Deol sur sa présence au Parlement

Il a expliqué qu’il était entré en politique après avoir réalisé que ce monde n’était pas pour lui. Il a ajouté qu’il travaillait pour sa circonscription et que peu importe qu’il aille au Parlement ou non. Sa présence n’affecte pas son travail dans sa circonscription.

Il a expliqué qu’il y avait certains problèmes lorsqu’il se rendait au Parlement. Il a partagé que la sécurité le suivait ainsi que les personnes qui l’entouraient, ce qui créait des problèmes. L’autre problème était le Covid 19. L’acteur a également déclaré qu’il disposait d’une liste de tout le travail qu’il avait accompli dans sa circonscription.

Sunny Deol se présentera-t-il aux élections de 2024 ?

Cependant, l’acteur a déclaré que la politique n’était pas un métier qui lui convenait. On lui a ensuite demandé s’il se battrait aux élections de 2024 et l’acteur a répondu qu’il ne voulait plus se battre. On a également demandé à l’acteur ce qu’il ferait si le Premier ministre Narendra Modi le poussait à se présenter aux élections.

Sunny Deol a eu une très belle réponse à la question. Il a dit que Modiji savait que Sunny rendait service au pays à travers ses films et qu’il le laisserait faire uniquement cela.