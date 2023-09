La star de Gadar 2, Sunny Deol, est-elle considérée comme un acteur non bancable malgré son immense succès ? KRK fait des déclarations choquantes

Déol ensoleillé a prouvé qu’il était le roi du box-office après 20 ans en étant témoin du succès massif de Gadar 2. Sunny Deol est devenu le premier acteur de plus de 60 ans à être témoin du film à succès Gadar 2 a atteint la barre des Rs 500 crore et ça compte toujours. Après avoir été témoin de ce succès attendu de longue date et avoir battu tous les records, il a été rapporté que Déol ensoleillé a augmenté ses honoraires à Rs 50 crore et a rejoint la ligue des Shah Rukh Khan, Aamir Khanet Salman Khan. Mais ce dernier tweet de Kamaal R Khanalias KRK, remet en question le nouveau succès de Sunny Deol, car le critique autoproclamé affirme que l’acteur a un film inédit avec Zee Production et que les réalisateurs ne veulent pas investir 10 crores sur lui pour les promotions car ils sont sûrs que le film va s’effondrer au box-office.

Le tweet de KRK dit : « Zee a produit un film avec Sunny Deol en rôle principal et ce film est prêt à sortir depuis 6 mois. Mais Zee ne veut pas sortir le film. Si Sunny est devenue une super star, alors pourquoi Zee ne le fait pas. « Je ne veux pas dépenser seulement 10Cr pour des P&A ! Parce qu’ils savent que Sunny est un acteur raté. »

Sunny Deol est submergé par le succès massif de Gadar 2et cette étape a eu un impact positif sur ses relations avec sa belle-fille Esha Deol et la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan. Récemment, dans une interview, Sunny Deol a qualifié son combat avec Jawan Star d’enfantin, et ce ne serait pas une surprise si nous voyons ces deux superstars partager l’espace d’écran ensemble. « Il arrive un moment où vous oubliez tout ce qui s’est passé et vous comprenez que cela n’aurait pas dû arriver car c’était un enfantillage. Après cela, Shah Rukh et moi nous sommes rencontrés plusieurs fois. Nous avons parlé de films. Il a regardé mon film avec toute la famille, il m’a aussi appelé ».