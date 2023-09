La star de Gadar 2, Sunny Deol, BRIS LE SILENCE sur une vidéo virale de lui criant après un fan ; dit : « Je ne pense pas… »

L’année 2023 a été assez particulière pour Déol ensoleillé. Sa dernière sortie Gadar 2 a battu plusieurs records au box-office. Sunny Deol a une fois de plus prouvé qu’il dirigeait toujours le cœur du public. L’acteur n’a également ménagé aucun effort pour promouvoir le film. Il a sauté de ville en ville, rencontrant des fans et créant du buzz pour Gadar 2. Au milieu de toute cette excitation, une vidéo de Sunny Deol est devenue virale dans laquelle il semblait apparemment en colère contre un fan qui essayait de prendre un selfie avec lui. La vidéo le faisait crier après un fan qui a mis un peu plus de temps à prendre un selfie. Maintenant, Sunny Deol a réagi de la même manière.

Sunny Deol BRIS LE SILENCE sur une vidéo virale

Dans une conversation avec YouTuber Ranveer Allahbadia, Sunny Deol a parlé de la vidéo devenue virale et a déclaré qu’il ne voulait pas crier après le fan. Il a dit qu’il lui est souvent arrivé de souffrir tout en continuant à bouger. Il a mentionné qu’il y a des moments où les fans ne s’éloignent pas même après avoir pris un selfie. Il a ajouté : « Donc, à ce moment-là, je ne me demande pas si quelqu’un m’enregistre, mais ce que je pense, c’est : ‘Laissez-moi continuer. S’il vous plaît, essayez de comprendre. Il y a un lien émotionnel avec les fans. » Sunny Deol a poursuivi en disant que s’il s’était excusé auprès du fan s’il avait commis une erreur. Il a ajouté que s’il rencontrait le même fan maintenant, il le serrerait dans ses bras et lui dirait qu’il ne le pensait pas du tout.

Gadar 2 collection au box-office

Parler de Gadar 2le film s’est avéré être l’un des films les plus réussis de 2023. Il se classe deuxième après celui de Shah Rukh Khan. Pathaan pour collecter des chiffres massifs au box-office. Selon les rapports, le Gadar 2 les chiffres du box-office se rapprochent du club Rs 500 crore. Même sur Raksh Bandhan, Gadar 2 On a assisté à une augmentation de son nombre. Il aurait collecté Rs 8,75 crore le 20e jour. La collection nette totale du film s’élève désormais à Rs 475 crore environ. On s’attend désormais à ce que le prochain film de Shah Rukh Khan Jawan cassera Gadar 2le dossier. Attendons et regardons. Pour plus d’actualités sur le divertissement, restez à l’écoute.